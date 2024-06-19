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Малюська опроверг фейки об админуслугах, которые не доступны без военного билета

19 июня 2024 10:36
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ограничение госуслуг без военного билета – в Минюсте сделали заявление
Министр юстиции Денис Малюська. Фото: Pravo.ua
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Министр юстиции Денис Малюська предупредил о распространении фейков о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа. Чиновник призвал не верить дезинформации и следить за нормативно-правовыми актами.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook в среду, 19 июня.

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"В телеграм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ГРАГС). Это классический фейк и ИПСО", — говорится в сообщении.

По словам Малюськи, некоторые услуги уже ограничены, некоторые еще будут ограничиваться, но однозначно не по спискам, которые распространяются Telegram-каналами.

"Это классический фейк и ИПСО. Не ведитесь и следите за нормативно-правовыми актами", — написал Малюська.

Отдельно министр опроверг фейк о том, что якобы без военного билета не будет предоставляться международная правовая помощь.

Малюска опроверг фейки об админуслугах, которые не доступны без военного билета - фото 1
Сообщение Дениса Малюськи. Фото: скриншот

Напомним, некоторым военнообязанным украинцам будут отказывать в ряде госуслуг. Но, как ранее отмечал Денис Малюська, это не будет касаться критически важных услуг. 

Раньше мы рассказывали, как получить военный билет в Украине тем, кто раньше не служил в армии.

Также мы писали, как будут наказывать украинцев, которые своевременно не обновят данные в ТЦК и СП.

Министерство юстиции
военный билет
административные услуги
мобилизация
война в Украине
Денис Малюська

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