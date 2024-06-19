Ограничение госуслуг без военного билета – в Минюсте сделали заявление

Малюська опроверг фейки об админуслугах, которые не доступны без военного билета
Министр юстиции Денис Малюська предупредил о распространении фейков о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа. Чиновник призвал не верить дезинформации и следить за нормативно-правовыми актами.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook в среду, 19 июня.
Фейки об ограничении госуслуг
"В телеграм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ГРАГС). Это классический фейк и ИПСО", — говорится в сообщении.
По словам Малюськи, некоторые услуги уже ограничены, некоторые еще будут ограничиваться, но однозначно не по спискам, которые распространяются Telegram-каналами.
"Это классический фейк и ИПСО. Не ведитесь и следите за нормативно-правовыми актами", — написал Малюська.
Отдельно министр опроверг фейк о том, что якобы без военного билета не будет предоставляться международная правовая помощь.
Напомним, некоторым военнообязанным украинцам будут отказывать в ряде госуслуг. Но, как ранее отмечал Денис Малюська, это не будет касаться критически важных услуг.
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