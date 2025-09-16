Відео
Головна Мобілізація Мати двох неповнолітніх — чи може вона звільнитися із ЗСУ

Мати двох неповнолітніх — чи може вона звільнитися із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:00
Звільнення із ЗСУ - чи може звільнитися жінка, яка має неповнолітніх дітей
Українка в лавах ЗСУ. Фото: ООС

Жінка, яка є військовослужбовицею ЗСУ, може звільнитися з військової служби, якщо самостійно утримує і виховує неповнолітніх людей. Але у деяких випадках доведеться отримувати відповідне рішення суду.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Утримання чи виховання дітей

В українській армії проходять військову службу не тільки чоловіки, а й жінки.

До юристів звернулася військовослужбовиця, яка поцікавилася, чи може вона звільнитися із ЗСУ, якщо має двох неповнолітніх дітей, а колишній чоловік, батько цих дітей, не бере участі у вихованні дітей, лише сплачує аліменти.

"Це буде доволі складно. Якщо чоловік сплачує аліменти, це означає, що він утримає дітей", — підкреслив у відповіді військовій адвокат Юрій Айвазян.

Потрібне рішення суду

Інший юрист, Владислав Дерій, зазначив, що теоретична можливість звільнитися у такої військовослужбовиці все-таки є.

"Ви зможете звільнитись з військової служби лише в тому випадку, якщо отримаєте рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дітей", — наголосив Дерій.

Він додав, що до такого рішення суду відмова юриста у можливості звільнення із ЗСУ є правомірною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, як звільнитися з української армії виведеному поза штат.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
