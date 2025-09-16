Увольнение из ВСУ - может ли уволиться женщина, имеющая несовершеннолетних детей

Украинка в рядах ВСУ. Фото: ООС

Женщина, которая является военнослужащей ВСУ, может уволиться с военной службы, если самостоятельно содержит и воспитывает несовершеннолетних людей. Но в некоторых случаях придется получать соответствующее решение суда.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Содержание или воспитание детей

В украинской армии проходят военную службу не только мужчины, но и женщины.

К юристам обратилась военнослужащая, которая поинтересовалась, может ли она уволиться из ВСУ, если имеет двух несовершеннолетних детей, а бывший муж, отец этих детей, не участвует в воспитании детей, только платит алименты.

"Это будет довольно сложно. Если муж платит алименты, это означает, что он содержит детей", — подчеркнул в ответе военной адвокат Юрий Айвазян.

Нужно решение суда

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что теоретическая возможность уволиться у такой военнослужащей все-таки есть.

"Вы сможете уволиться с военной службы только в том случае, если получите решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания детей", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что до такого решения суда отказ юриста в возможности увольнения из ВСУ является правомерным.

