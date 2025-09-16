Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мать двоих несовершеннолетних — может ли она уволиться из ВСУ

Мать двоих несовершеннолетних — может ли она уволиться из ВСУ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:00
Увольнение из ВСУ - может ли уволиться женщина, имеющая несовершеннолетних детей
Украинка в рядах ВСУ. Фото: ООС

Женщина, которая является военнослужащей ВСУ, может уволиться с военной службы, если самостоятельно содержит и воспитывает несовершеннолетних людей. Но в некоторых случаях придется получать соответствующее решение суда.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Содержание или воспитание детей

В украинской армии проходят военную службу не только мужчины, но и женщины.

К юристам обратилась военнослужащая, которая поинтересовалась, может ли она уволиться из ВСУ, если имеет двух несовершеннолетних детей, а бывший муж, отец этих детей, не участвует в воспитании детей, только платит алименты.

"Это будет довольно сложно. Если муж платит алименты, это означает, что он содержит детей", — подчеркнул в ответе военной адвокат Юрий Айвазян.

Нужно решение суда

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что теоретическая возможность уволиться у такой военнослужащей все-таки есть.

"Вы сможете уволиться с военной службы только в том случае, если получите решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания детей", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что до такого решения суда отказ юриста в возможности увольнения из ВСУ является правомерным.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, как уволиться из украинской армии выведенному вне штата.

ВСУ дети увольнение женщины на войне военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации