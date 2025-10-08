Відео
Україна
Мати з 3-ю групою інвалідності — чи може син отримати відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:20
Відстрочка для догляду - чи достатньо 3-ї групи інвалідності для відстрочки сина
Чоловік з матір’ю. Фото: Freepik

Чому, якщо у військовозобов’язаного громадянина мати за станом здоров’я має 3-тю групу інвалідності, він не зможе отримати відстрочку від мобілізації для догляду за нею. Потрібне дотримання однієї з двох умов.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Навіщо потрібен висновок ЛКК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Це, зокрема, ті громадяни, які здійснюють догляд за близьким родичем, що має проблеми зі здоров’ям.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку, якщо його мати (яка живе сама, не має чоловіка та інших близьких родичів) має інвалідність 3-ї групи.

"Матимете право на відстрочку, якщо Ваша матір отримає висновок ЛКК форми 080-4/о про потребу у постійному догляді", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Яка група інвалідності гарантує відстрочку

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, уточнив вимогу закону.

"Потрібні мінімум 2-га група інвалідності або висновок ЛКК про те, що мати потребує постійного догляду", — підкреслив Кирда.

Якщо ж мати військовослужбовця має лише 3-тю групу інвалідності, то її син не зможе отримати відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли наявність інших родичів не впливає на оформлення відстрочки від мобілізації з причини догляду за близькою людиною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжується відстрочка для догляду автоматично.

родина мобілізація відстрочка військовозобов'язані особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
