Україна
Мать с 3-й группой инвалидности — может ли сын получить отсрочку

Мать с 3-й группой инвалидности — может ли сын получить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:20
Отсрочка для ухода - достаточно ли 3-й группы инвалидности для отсрочки сына
Мужчина с матерью. Фото: Freepik

Почему, если у военнообязанного гражданина мать по состоянию здоровья имеет 3-ю группу инвалидности, он не сможет получить отсрочку от мобилизации для ухода за ней. Требуется соблюдение одного из двух условий.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Зачем нужно заключение ВКК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Это, в частности, те граждане, которые осуществляют уход за близким родственником, имеющим проблемы со здоровьем.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, если у его матери (которая живет одна, не имеет мужа и других близких родственников)  инвалидность 3-й группы.

"Будете иметь право на отсрочку, если Ваша мать получит заключение ВКК формы 080-4/о о необходимости постоянного ухода", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какая группа инвалидности гарантирует отсрочку

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, уточнил требование закона.

"Нужны минимум 2-я группа инвалидности или заключение ВКК о том, что мать нуждается в постоянном уходе", — подчеркнул Кирда.

Если же у матери военнослужащего лишь 3-я группа инвалидности, то ее сын не сможет получить отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, когда наличие других родственников не влияет на оформление отсрочки от мобилизации по причине ухода за близким человеком.

Добавим, мы сообщали о том, продлевается ли отсрочка для ухода автоматически.

семья мобилизация отсрочка военнообязанные лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
