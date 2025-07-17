Відстрочка для догляду - чи відбувається автоматичне продовження

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, продовжується автоматично після продовження мобілізації. Але така відстрочка від мобілізації не може бути безкінечною, вона закінчується із завершенням тих обставин, які й визначили законність право на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду та її продовження

Громадяни, які здійснюють догляд за близькими родичами, які потребують цього (наприклад, за батьками чи дружиною з інвалідністю), мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який має відстрочку для догляду за дружиною з другою групою інвалідності. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому подавати документи для того, що продовжити відстрочку, чи це відбувається автоматично.

"Відповідно до Постанови КМУ №560 дійсно не потрібно подавати підтверджуючи документи при продовженні відстрочки, й останню продовжує вже не комісія, а саме ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Коли автоматична відстрочка закінчиться

Юрист пояснив, до якого моменту відстрочка може продовжуватися автоматично.

"У разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаному продовжується автоматично, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації, якщо у особи, за якою здійснюється догляд, є родичі-іноземці.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на оформлення відстрочки для догляду пенсійний вік батьків.