Мер Івано-Франківська запропонував свій варіант мобілізації українців

Поквартирний обхід ТЦК СП. Ілюстративне фото: скриншот

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків поділився власними думками щодо роботи Територіальних центрів комплектування. Він зазначив, що працівникам треба здійснювати більш гуманні засоби підходу до мобілізації.

Про це повідомляє видання Firtka.

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Руслан Марцинків про ТЦК СП

За словами міського голови, інколи дії працівників ТЦК СП виходять за межі дозволеного. Він навів приклад, що коли по Україні сталося відключення "Київстару", і були погіршені погодні умови, то ТЦК СП скористалися цим, внаслідок чого на Пасічнянському мосту міста виникли потужні затори.

"Мені здається, що можна й іншими способами здійснювати мобілізацію, в час електронних баз й інших речей можливо це організувати цивілізованіше. Це моя особиста думка і я про це постійно говорю. Мобілізація повинна відбуватись, бо потрібна ротація, заміна", — сказав він.

Міський голова додає: особливу роль тут має відігравати як фінансова, так і інша мотивація. Навіть навів заяву бійців ЗСУ, де українські армійці заявили, що під час війни десяток вмотивованих людей дорого вартує, ніж десятки невмотивованих людей, які постраждали від ТЦК.

"Я думаю, тут треба шукати інші шляхи. Але, ТЦК не підпорядковується міському голові — ця структура підпорядковується президенту, а також сухопутним військам. Так було років 30-40 тому, коли не було бази даних й все робили вручну, сьогодні можна робити по-іншому", — сказав Руслан Марцинків.

Нагадаємо, що раніше одіозна нардепка Мар'яна Безугла заявила, що новий законопроєкт про мобілізацію обмежить права українців, які відмовляються від мобілізації. Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що замість посилення мобілізації, її слід повернути до колишніх рамок, а оцінювати успіхи рекрутингу добровольців до ЗСУ зарано.