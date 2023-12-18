Мэр Ивано-Франковска предложил свой вариант мобилизации украинцев

Поквартирный обход ТЦК СП. Иллюстративное фото: скриншот

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поделился своими мыслями относительно работы Территориальных центров комплектования. Он отметил, что работникам нужно проводить более гуманные средства подхода к мобилизации.

Об этом сообщает издание Firtka.

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Руслан Марцинкив о ТЦК СП

По словам городского главы, иногда действия работников ТЦК СП выходят за пределы дозволенного. Он привел пример, что когда по Украине произошло отключение "Киевстара" и были ухудшены погодные условия, то ТЦК СП воспользовались этим, в результате чего на Пасечнянском мосту города возникли мощные пробки.

"Мне кажется, что можно и другими способами осуществлять мобилизацию, во время электронных баз и других вещей возможно это организовать более цивилизованно. Это мое личное мнение и я об этом постоянно говорю. Мобилизация должна происходить, потому что нужна ротация, замена", — сказал он.

Мэр добавляет: особую роль здесь должна играть как финансовая, так и другая мотивация. Даже привел заявление бойцов ВСУ, где украинские армейцы заявили, что во время войны десяток мотивированных людей стоит дороже десятков пострадавших от ТЦК немотивированных людей.

"Я думаю, здесь нужно искать другие пути. Но, ТЦК не подчиняется городскому главе — эта структура подчиняется президенту, а также сухопутным войскам. Так было лет 30-40 назад, когда не было базы данных и все делали вручную, сегодня можно делать по-другому", — сказал Руслан Марцинкив.

Напомним, что ранее одиозная нардеп Марьяна Безуглая заявила, что новый законопроект о мобилизации ограничит права украинцев, отказывающихся от мобилизации. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вместо усиления мобилизации ее следует вернуть в прежние рамки, а оценивать успехи рекрутинга добровольцев в ВСУ рано.