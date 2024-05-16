Бронирование курьеров и работников букмекерских контор — Минэкономики отменило приказ

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech. Она отметила, что это произошло из-за общественного резонанса.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Facebook в четверг, 16 мая.

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Отмена приказа о бронировании

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", — подчеркнул Свириденко.

Она рассказала, что указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации по бронированию. Министерство признало их критически важным на основании трех из семи критериев:

отсутствие задолженности по ЕСВ;

уровень заработной платы;

то, что они являются резидентами Дія.Сіті.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. На основе его решения списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

"Мы понимаем, что бронирование специалистов — законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время", — отметила Свириденко.

Она добавила, что будет проведено обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время позволит работать экономике.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, 16 мая Кабинет Министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.

Также Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Это касается бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций.