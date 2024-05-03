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Минобороны обновило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе

3 мая 2024 18:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобороны обновило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе
Призывник на медкомиссии. Фото иллюстративное: ЛОТЦК СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.

Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

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Как отмечается, в изменениях, внесенных приказом №262 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", есть несколько категорий, которые военнообязанному может присвоить ВВК:

  • пригодны к службе;
  • пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
  • временно непригодны — требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей
  • временно непригодны.

С перечнем заболеваний можно ознакомиться ниже:

  • болезни от службы в армии 2024
    Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
  • болезни от службы в армии 2024
    Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
  • болезни от службы в армии 2024
    Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
  • болезни от службы в армии 2024
    Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
  • Минобороны обновило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе - фото 5
    Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
  • Минобороны обновило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе - фото 6
    Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
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Напомним, ранее юрист объяснил, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.

болезнь
Украина
мобилизация
врачи
война в Украине
ВВК

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