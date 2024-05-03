Минобороны обновило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе

Призывник на медкомиссии. Фото иллюстративное: ЛОТЦК СП/Facebook

В Министерстве обороны обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.

Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

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Как отмечается, в изменениях, внесенных приказом №262 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", есть несколько категорий, которые военнообязанному может присвоить ВВК:

пригодны к службе;

пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

временно непригодны — требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

временно непригодны.

С перечнем заболеваний можно ознакомиться ниже:

Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны

Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны

Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны

Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны

Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны

Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны 1/6 ​ 6

Напомним, ранее юрист объяснил, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.