Минобороны обновило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе
В Министерстве обороны обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.
Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.
С какими болезнями не принимают в армию
Как отмечается, в изменениях, внесенных приказом №262 "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", есть несколько категорий, которые военнообязанному может присвоить ВВК:
- пригодны к службе;
- пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
- временно непригодны — требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей
- временно непригодны.
С перечнем заболеваний можно ознакомиться ниже:
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Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
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Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
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Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
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Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
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Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
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Список болезней от военной службы. Источник: Минобороны
Напомним, ранее юрист объяснил, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.
Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.
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