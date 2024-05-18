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Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК та СП — як записатись

18 травня 2024 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Електронна черга до ТЦК — як записатись
Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 18 травня.

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Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. 

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Як записатись до е-черги:

  • Оберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації;
  • введіть ваші персональні дані для запису; 
  • підтвердьте номер телефону;
  • отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Електронна черга до ТЦК
Допис Міноборони. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Під час реєстрації потрібні ті самі дані, які збирає додаток "Резерв+". 

Електронна черга до ТЦК і СП — які дані потрібні
Уточнення облікових даних під час запису до електронної черги. Фото: скриншот
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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

Також 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.

Міноборони
мобілізація
ТЦК та СП
черги
е-черга

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