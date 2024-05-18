Электронная очередь в ТЦК — как записаться

Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК и СП — как записаться
Министерство обороны Украины начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 18 мая.
Электронная очередь в ТЦК и СП
Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК. Тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Как записаться в е-очередь:
- Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации;
- введите ваши персональные данные для записи;
- подтвердите номер телефона;
- получите сообщение с датой и временем вашего визита.
При регистрации нужны те же данные, которые собирает приложение "Резерв+".
Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.
Также 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, который еще в апреле приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский. У мужчин призывного возраста 60 дней на обновление учетных данных.
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