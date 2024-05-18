Электронная очередь в ТЦК — как записаться

Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Министерство обороны Украины начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 18 мая.

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Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК. Тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Как записаться в е-очередь:

Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации;

введите ваши персональные данные для записи;

подтвердите номер телефона;

получите сообщение с датой и временем вашего визита.

Пост Минобороны. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

При регистрации нужны те же данные, которые собирает приложение "Резерв+".

Уточнение учетных данных при записи в электронную очередь. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, который еще в апреле приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский. У мужчин призывного возраста 60 дней на обновление учетных данных.