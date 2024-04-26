Міноборони вводить нові категорії для придатних до служби — що відомо

Військовій проходить ВЛК. Фото: АрміяInform

З 4 травня в Україні буде скасовувано категорію "обмежено придатний" для військовозобов'язаних осіб. Чоловіки, які раніше отримали цей статус, матимуть можливість протягом дев'яти місяців пройти медичний огляд. Тих, хто буде визнаний "придатним", класифікують за чотирма категоріями.

Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова.

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На які групи поділять військовозобов'язаних

Залежно від здатності до виконання різних видів служби військовозобов'язаних поділять на:

повністю придатних;

придатних для служби в академічних установах, технічних центрах, частинах забезпечення та інших організаціях, але не придатні для служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, силах спеціальних операцій та інших спеціалізованих підрозділах;

придатних за певними спеціальностями, наприклад, для вступу до військових навчальних закладів;

придатних для виконання специфічних завдань.

Зміни у класифікації придатності військовозобов’язаних

Сухорукова повідомила, що в квітні Міністерство оборони разом з Командуванням Медичних Сил ініціювали процес узгодження оновлень до директиви МОУ №402, яка регулює порядок проведення військово-медичної експертизи в армії України.

Зміни до документа розроблялися за участю Міноборони, Командування Медичних Сил, Міністерства здоров’я, фахівців у галузі медицини та представників громадськості, що дозволило більш детально прописати умови наказу №402.

За словами посадовиці, оновлення містити захворювання, які класифікуються за МКХ-10, і визначають критерії придатності чи непридатності особи до служби, залежно від тяжкості стану за категоріями захворювань. Внесені зміни охоплюють тисячі діагнозів, і у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

"Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець – придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції", — додала Сухорукова.

Як відомо, в Україні офіційно скасовано статус "обмежено придатний". А це означає, що усі військовозобов'язані та військові, яким його було встановлено, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд.