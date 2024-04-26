Минобороны вводит новые категории для пригодных к службе — что известно

Военной проходит ВВК. Фото: АрмияInform

С 4 мая в Украине будет отменена категория "ограниченно пригодный" для военнообязанных лиц. Мужчины, ранее получившие этот статус, смогут в течение девяти месяцев пройти медицинское освидетельствование. Тех, кто будет признан "пригодным", классифицируют по четырем категориям.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказала директор департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова.

Читайте также:

На какие группы поделят военнообязанных

В зависимости от способности к выполнению различных видов службы военнообязанных делят на:

полностью пригодных;

пригодных для службы в академических учреждениях, технических центрах, частях обеспечения и других организациях, но не пригодны для службы в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах специальных операций и других специализированных подразделениях;

пригодных по определенным специальностям, например, для поступления в военные учебные заведения;

пригодных для выполнения специфических задач.

Изменения в классификации годности военнообязанных

Сухорукова сообщила, что в апреле Министерство обороны вместе с Командованием Медицинских Сил инициировали процесс согласования обновлений в директиву МОУ №402, регулирующую порядок проведения военно-медицинской экспертизы в армии Украины.

Изменения в документ разрабатывались с участием Минобороны, Командования Медицинских Сил, Министерства здоровья, специалистов в области медицины и представителей общественности, что позволило более детально прописать условия приказа №402.

По словам чиновника, обновление содержать заболевания, классифицируемые по МКБ-10, и определяют критерии годности или непригодности лица к службе, в зависимости от тяжести состояния по категориям заболеваний. Внесенные изменения охватывают тысячи диагнозов, и в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодны, так и непригодны в зависимости от степени нарушения функций.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец – годный. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", — добавила Сухорукова.

Как известно, в Украине официально отменен статус "ограниченно пригодный". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр.