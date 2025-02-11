Минобороны предлагает молодежи контракт на 1 млн грн — условия и возможности

Минобороны приглашает 18-24 летних добровольцев — что предлагают
Министерство обороны Украины призывает 18-24-летних идти на службу в Вооруженные силы. В частности, им предлагают подписывать годовой контракт на 1 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 11 февраля.
Что обещают 18-24-летним добровольцам
В Минобороны отметили, что новый проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 лет новые возможности. Главным акцентом является добровольность. Подписание контракта — это осознанное решение для тех, кто стремится защищать страну и развиваться лично.
"Контракт 18-24 — это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", — подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.
Добровольцы будут получать:
- ежемесячное денежное обеспечение — до 120 000 грн;
- возможность "нулевой" ипотеки;
- обучение за государственный счет;
- бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование;
- право на выезд за границу после года службы;
- профессиональная боевая подготовка по стандартам НАТО;
- социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия;
- освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
В ведомстве рассказали, что контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные — во время службы.
"Мы создаем условия, в которых служба становится престижной и конкурентной. Украинцы, которые присоединятся к Силам обороны, получат все необходимое: лучшую подготовку, высокий уровень зарплат, социальные гарантии и возможности для карьерного роста", — добавил Умеров.
Подать заявку можно на сайте или через приложение "Резерв+" с ближайшим обновлением.
Напомним, в Верховной Раде заявили, что женщины могут вступать в ВСУ исключительно добровольно. Принудительная мобилизация украинок не рассматривается.
Ранее военный обозреватель Сергей Грабский заявил, что армия заинтересована в привлечении молодых и энергичных людей, а для этого необходимо предложить им привлекательные льготы.
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