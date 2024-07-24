Мобілізація в Україні - як зміниться підготовка військових фахівців в Україні

Підготовка військових фахівців. Фото: ОП

Міністерство оборони України затвердило наказ щодо змін у підготовці сержантського та старшинського складу у військових вишах та закладах фахової передвищої військової освіти. Зокрема, він передбачає можливість підготовки на курсах професійної військової освіти на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 24 липня.

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У Міноборони розповіли, що відповідний наказ, зокрема, стосується підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу.

"З 2024-2025 навчального року вона буде здійснюватися за освітньо-професійними програмами для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр офіцерського складу тактичного, оперативного та стратегічного рівня в поєднанні з курсами професійної військової освіти (курси L-1-L-4), а також за освітніми програмами курсів L-1C-L-5", — йдеться у повідомленні.

Зміни у підготовці військових фахівців. Фото: МОУ

Окрім того, з'явилась можливість підготовки на курсах професійної військової освіти на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Водночас сержантський і старшинський склад проходитиме підготовку за освітньо-професійними програмами для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр та фаховий молодший бакалавр у поєднанні з курсом професійної військової підготовки.

Вже до 30 липня цього року Генштаб розробить та затвердить Каталог військово-професійних компетентностей для військових фахівців офіцерського, сержантського і старшинського складу.

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