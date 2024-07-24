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Міноборони затвердило зміни у підготовці військових фахівців в Україні

24 липня 2024 14:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - як зміниться підготовка військових фахівців в Україні
Підготовка військових фахівців. Фото: ОП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України затвердило наказ щодо змін у підготовці сержантського та старшинського складу у військових вишах та закладах фахової передвищої військової освіти. Зокрема, він передбачає можливість підготовки на курсах професійної військової освіти на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 24 липня. 

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У Міноборони розповіли, що відповідний наказ, зокрема, стосується підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу.

"З 2024-2025 навчального року вона буде здійснюватися за освітньо-професійними програмами для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр офіцерського складу тактичного, оперативного та стратегічного рівня в поєднанні з курсами професійної військової освіти (курси L-1-L-4), а також за освітніми програмами курсів L-1C-L-5", — йдеться у повідомленні. 

зміни в підготовці військових фахівців
Зміни у підготовці військових фахівців. Фото: МОУ

Окрім  того, з'явилась можливість підготовки на курсах професійної військової освіти на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Водночас сержантський і старшинський склад проходитиме підготовку за освітньо-професійними програмами для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр та фаховий молодший бакалавр у поєднанні з курсом професійної військової підготовки.

Вже до 30 липня цього року Генштаб розробить та затвердить Каталог військово-професійних компетентностей для військових фахівців офіцерського, сержантського і старшинського складу.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що без мобілізації не буде нових резервів, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська. Враховуючи ситуацію, він закликав зокрема українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок.

Також ми писали, кого з жінок мобілізують на службу. Наразі мобілізація жінок відбувається виключно за власним бажанням.

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