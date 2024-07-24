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Минобороны утвердило изменения в подготовке военных специалистов в Украине

24 июля 2024 14:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - как изменится подготовка военных специалистов в Украине
Подготовка военных профессионалов. Фото: ОП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Министерство обороны Украины утвердило приказ об изменениях в подготовке сержантского и старшинского состава в военных вузах и учреждениях профессионального высшего военного образования. В часности, он предусматривает возможность подготовки на курсах профессионального военного образования на основе уже полученной степени высшего образования.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 24 июля.

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В Минобороны рассказали, что соответствующий приказ касается подготовки военных специалистов для прохождения военной службы по контракту на должностях офицерского состава.

"С 2024-2025 учебного года она будет осуществляться по образовательно-профессиональным программам для соискателей степеней высшего образования бакалавр и магистр офицерского состава тактического, оперативного и стратегического уровня в сочетании с курсами профессионального военного образования (курсы L-1-L-4), а также по образовательным программам курсов L-1C-L-5", — говорится в сообщении.

изменения в подготовке военных специалистов
Изменения в подготовке военных специалистов. Фото: МОУ

Кроме того, появилась возможность подготовки на курсах профессионального военного образования на основе уже полученной степени высшего образования.

В то же время сержантский и старшинский состав будет проходить подготовку по образовательно-профессиональным программам для получения ступеней высшего образования младший бакалавр и профессиональный младший бакалавр в сочетании с курсом профессиональной военной подготовки.

Уже к 30 июля этого года Генштаб разработает и утвердит каталог военно-профессиональных компетентностей для военных специалистов офицерского, сержантского и старшинского состава.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации не будет новых необходимых резервов, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска. Учитывая ситуацию, он призвал в частности украинцев за границей отдать свой конституционный долг.

Также мы писали, кого из женщин мобилизуют на службу. В настоящее время мобилизация женщин происходит исключительно по собственному желанию.

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