Міносвіти про виїзд чоловіків 18-22 років: масового відтоку студентів немає

Студенти в аудиторії. Фото: Вінницький національний аграрний університет

В Україні у 2025 році офіційно дозволили чоловікам у віці від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон. За майже рік дії цього рішення масового відтоку студентів немає, ситуація у межах норми.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Новини.LIVE.

Чи є масовий відтік студентів з України

Міністр поінформував, що відомство наразі не фіксує масового виїзду молоді за кордон, який би суттєво відрізнявся від звичних показників. Водночас інтерес до складання Національного мультипредметного тесту зростає — кількість зареєстрованих учасників продовжує збільшуватися. Серед них близько 30 тисяч заяв подали українці, які нині перебувають за межами країни.

Також він підкресливши, що така динаміка говорить про те, що зацікавленість абітурієнтів у вступі до українських вишів зберігається. Крім того, стабільно популярними залишаються заклади вищої освіти у західних областях України.

"Ми не бачимо якихось критичних тенденцій. У нас завжди був запит на навчання у Польщі, Словаччині. Водночас ми маємо високий запит на навчання в українських навчальних закладах", — сказав Оксен Лісовий.

Він додав, що найвідчутніше збільшення кількості студентів спостерігається у закладах вищої освіти Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Луцька та Житомира.

Разом із тим міністр звернув увагу на іншу проблему, яка становитиме має вплив на освіту — це демографічна криза. За словами лісового, число дітей, які йдуть до першого класу, поступово зменшується, а надалі ця тенденція позначиться і на кількості випускників шкіл.

Як повідомляло Новини.LIVE, студенти у разі навчання на денній формі навчання мають право на відстрочку від мобілізації. Однак якщо особа перебуває у статусі військовозобов'язаного, навчається на заочній формі або здобуває другу вищу освіту — тоді такого громадянина можуть мобілізувати.

Також ми писали, що студент після відрахування із закладу вищої освіти втрачає свою відстрочку. І навіть повторний вступ не повертає право отримати її знову.