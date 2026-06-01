Минобразования о выезде мужчин 18-22 лет: массового оттока студентов нет

Студенты в аудитории.

В Украине в 2025 году официально разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за границу. За почти год действия этого решения массового оттока студентов нет, ситуация в пределах нормы.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает Новини.LIVE.

Есть ли массовый отток студентов из Украины

Министр проинформировал, что ведомство пока не фиксирует массового выезда молодежи за границу, который бы существенно отличался от привычных показателей. В то же время интерес к сдаче Национального мультипредметного теста растет — количество зарегистрированных участников продолжает увеличиваться. Среди них около 30 тысяч заявлений подали украинцы, которые сейчас находятся за пределами страны.

Также он подчеркнул, что такая динамика говорит о том, что заинтересованность абитуриентов в поступлении в украинские вузы сохраняется. Кроме того, стабильно популярными остаются высшие учебные заведения в западных областях Украины.

"Мы не видим каких-то критических тенденций. У нас всегда был запрос на обучение в Польше, Словакии. В то же время мы имеем высокий запрос на обучение в украинских учебных заведениях", — сказал Оксен Лисовой.

Он добавил, что наиболее ощутимое увеличение количества студентов наблюдается в учреждениях высшего образования Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Луцка и Житомира.

Вместе с тем министр обратил внимание на другую проблему, которая будет оказывать влияние на образование — это демографический кризис. По словам Лесового, число детей, которые идут в первый класс, постепенно уменьшается, а в дальнейшем эта тенденция скажется и на количестве выпускников школ.

Как сообщало Новини.LIVE, студенты в случае обучения на дневной форме обучения имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако если лицо находится в статусе военнообязанного, учится на заочной форме или получает второе высшее образование — тогда такого гражданина могут мобилизовать.

Также мы писали, что студент после отчисления из учреждения высшего образования теряет свою отсрочку. И даже повторное поступление не возвращает право получить ее снова.