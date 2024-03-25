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Минобразования составит список вузов, которые помогают уклоняться от мобилизации

25 марта 2024 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобразования составит список вузов, которые помогают уклоняться от мобилизации
Студенты в университете. Фото: nung.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в новом мобилизационном законопроекте говорится, что соискатели образования всех уровней смогут получить отсрочку. Однако иностранные образовательные учреждения открыли ряд факультетов, где наши граждане "покупали" это право.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью "Главкому".

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"Право на отсрочку от мобилизации оставили для соискателей всех уровней образования. Это касается граждан, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Но есть нюанс. Министерство образования должно сформировать перечень иностранных вузов таким образом, чтобы отсеять те, которые создают "лазейки" для избежания мобилизации гражданами Украины", — подчеркнул нардеп.

По его словам, в течение 2022-2023 годов иностранные образовательные учреждения открыли ряд факультетов, где условно, оплачивая обучение 1 тыс. долларов, украинцы "покупали право" на отсрочку от мобилизации.

Комитет также вернул право на отсрочку от призыва для аспирантов бюджетной и контрактной форм обучения.

Напомним, в Украине обсуждается решение освобождать от мобилизации на основании уплаты человеком большой суммы налогов. Часть украинцев и чиновников не согласны с таким решением, заявляя, что оно противоречит конституционным обязанностям.

Также часто военные эксперты и сами защитники высказывают мнение, что служить в ВСУ должны молодые мужчины. В новом законопроекте о мобилизации народные депутаты предусмотрели снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

украинцы
Украина
Федор Вениславский
мобилизация
Университет
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