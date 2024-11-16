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Мобілізація 160 тисяч осіб — в Міноборони розкрили плани

16 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи мобілізують 160 тисяч чоловіків
Український військовий біля окопу. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У ЗМІ з'явилась інформація, що в Україні нібито мають наміри мобілізувати близько 160 тисяч людей з листопада 2024 до лютого 2025 року. У Міністерстві оборони натомість заявили, що мобілізація триватиме й надалі. 

Зокрема про це висловився речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін

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Дмитро Лазуткін заявив, що варто розуміти, які дані чи джерела використовувало видання Financial Times, коли заявило про плани мобілізації 160 тисяч осіб в Україні. Втім, речник оборонного відомства заявив, що мобілізація й справді триватиме, поки Росія застосовує агресію проти України.

Наразі Україна має понад 1300 кілометрів лінії фронту. Там точаться інтенсивні бої. Українська армія наразі здатна протистояти російським загарбникам

"Україна повинна бути готовою давати відсіч протягом тривалого часу і розбудовувати систему оборони, що дозволить ефективно звільняти свої території", ‒ зауважив Лазуткін.

Нагадаємо, у Кабміні визначили хто з чоловіків може не проходити ВЛК у листопаді 2024 року попри продовження мобілізації.

А рекрутери та інструктори 46 бригади ДШВ розповіли, як цивільних без жодного бойового досвіду готують через рекрутинг до бою та що вони можуть робити на фронті.

ЗСУ військовий призов мобілізація війна в Україні українські військові

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