Мобилизация в Украине — мобилизуют ли 160 тысяч мужчин

Украинский военный у окопа Фото: Reuters

В СМИ появилась информация, что в Украине якобы намерены мобилизовать около 160 тысяч человек с ноября 2024 по февраль 2025 года. В Министерстве обороны заявили, что мобилизация будет продолжаться.

В частности, об этом высказался спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин.

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Действительно ли Украина мобилизует 160 тысяч человек

Дмитрий Лазуткин заявил, что следует понимать, какие данные или источники использовало издание Financial Times, когда заявило о планах мобилизации 160 тысяч человек в Украине. Впрочем, спикер оборонного ведомства заявил, что мобилизация действительно будет продолжаться, пока Россия применяет агрессию против Украины.

Сейчас у Украины более 1300 километров линии фронта. Там идут интенсивные бои. Украинская армия способна противостоять российским захватчикам.

"Украина должна быть готова давать отпор в течение длительного времени и развивать систему обороны, что позволит эффективно освобождать свои территории", – отметил Лазуткин.

Напомним, в Кабмине определили, кто из мужчин может не проходить ВЛК в ноябре 2024 года, несмотря на продолжение мобилизации.

А рекрутеры и инструкторы 46 бригады ДШВ рассказали, как гражданских без боевого опыта готовят через рекрутинг к бою и что они могут делать на фронте.