Мобилизация 18-летних — Разумков заявил, что проблема до сих пор не решена

Нардеп Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Нардеп Дмитрий Разумков заявил, что проблема с мобилизацией 18-летних в новом законопроекте еще не решена. По его словам, сообщения об отклонениях попавшей в сети правки не касались этого вопроса.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, эта правка появилась в самом Комитете и "делала ситуацию еще хуже, чем было в законопроекте до первого чтения".

"В первом чтении было предусмотрено, что человек самостоятельно может определять, когда проходить базовую военную службу с 18 до 24 лет. А эта правка не давала такой возможности и отдавала это на "откуп" Кабмину, которому верить, к сожалению, сегодня нельзя", — сказал политик.

Разумков отметил, что сейчас видит положительные моменты со стороны Минобороны, поэтому этот момент в законопроекте еще могут изменить.

"Надеюсь, что вместе мы доработаем этот вопрос и закроем этот кейс, чтобы не было подводных камней в этом законопроекте. И для того, чтобы люди могли доверять государству, а справедливость и в этот раз победила", — сказал он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации, заявив, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Еще раньше политик назвал мобилизационный законопроект "откровенной ложью" и захотел услышать по этому поводу позицию Министерства обороны Украины.