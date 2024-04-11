У Міноборони розповіли, до чого готуватися після набуття чинності закону про мобілізацію

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, до чого готуватися після набуття чинності закону про мобілізацію. Військовозобов'язані повинні мати при собі документи на вулиці, а також оновити дані в територіальних центрах комплектування.

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону у четвер, 11 квітня.

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Зміни після набуття чинності закону про мобілізацію

Лазуткін зазначив, що після набуття чинності закону про мобілізацію необхідно буде носити із собою військово-обліковий документ. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років. Документи потрібно буде показувати на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліцейського.

Лазуткін також наголосив, що військовозобов'язані матимуть 60 днів на оновлення своїх даних у ТЦК.

"Окрім цього буде запроваджено електронний кабінет і також там можна буде оновлювати дистанційно свої дані. Якщо ви одружилися, якщо у вас народилися діти, якщо ви змінили місце проживання, це можна буде завантажити завдяки цьому електронному кабінету. Реєстрація в ньому добровільна і не є обов'язковою", — зазначив він.

Спікер також рекомендував українцям піклуватися про свою фізичну підготовку, відвідувати курси з тактичної медицини та переглянути вакансії на ресурсах, що надаються в рамках програми рекрутингу.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, за що проголосували 283 нардепи.

Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалений сьогодні закон про мобілізацію. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.