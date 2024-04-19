Мобилизация авто во время войны — какая процедура передачи авто и какие права есть у владельцев

Военный проверяет документы. Фото: УНИАН

В новом законопроекте о мобилизации в Украине есть положение о возможности изъятия транспортных средств у владельцев, имеющих более одного автомобиля. Это вызвало обсуждение среди общественности, поэтому адвокат Сергей Савинский разъяснил, как будет проходить мобилизация авто.

Об этом сообщает издание Новости Pro в пятницу, 19 апреля.

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Законно ли изъятие авто во время военного положения

Адвокат рассказал, что изъятие законно во время военного положения для удовлетворения потребностей армии, и это подтверждено Конституцией и другими законами.

"Законно ли? Да, в условиях военного положения может быть ограничено право собственности, это гарантировано Конституцией, Конвенцией ЕСПЧ и тому подобное", — заявил Савинский.

Механизм извлечения авто

Он также отметил, что существует установленный механизм для изъятия авто, предусматривающий предоплату за изъятое имущество.

Работники ТЦК для того, чтобы изъять авто, обязаны:

составить акт об изъятии;

оплатить человеку стоимость изъятого имущества (например, когда существует большой риск, что оно будет уничтожено);

изъять транспортное средство

Чтобы процесс был законным, необходимо соблюдать определенные процедуры, включая полномочия лица, производящего изъятие, и подписку. Оценка стоимости авто производится согласно действующему законодательству, и если собственник не согласен с оценкой, он может оспорить ее в суде. Удаление возможно как у физических, так и у юридических лиц, без ограничений.

Существует законная возможность государства принудительно конфисковать транспортные средства для удовлетворения потребностей армии. Однако этот процесс должен происходить по определенным правилам:

Удаление должно осуществлять лицо с соответствующими полномочиями.

Процедура извлечения должна быть выполнена корректно.

Должна быть предусмотрена компенсация.

Что касается определения размера компенсации, то при конфискации автомобиля составляется акт приема-передачи и проводится оценка стоимости согласно действующему законодательству. Оценка производится квалифицированными лицами с надлежащими документами.

Обычно оценка базируется на сравнении рыночных цен подобных транспортных средств. Если владелец не согласен с оценкой, он имеет право обжаловать его в суде.

Если нет возможности привлечь квалифицированных оценщиков, оценка может быть проведена государственными органами.

Что касается конфискации автомобилей у граждан, то она возможна как у физических, так и у юридических лиц без ограничений. Это может касаться как крупных компаний, так и отдельных лиц.

Эксперт разъяснил, что согласно законодательству, под физическим лицом понимается любой человек, независимо от пола, будь то мужчина или женщина.

Адвокат проинформировал, что закон предусматривает возможность принудительного изъятия имущества без согласия собственника.

Напомним, что Вениславский заявил, что изъятие авто у граждан не нарушает Конституцию.

Ранее мы писали, что 11 апреля народные депутаты Украины во втором чтении и в целом приняли законопроект о мобилизации, который содержит норму о мобилизации транспортных средств на нужды ВСУ.