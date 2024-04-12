Мобілізація в Україні 2024 — у кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Волонтери передали авто для українських військових. Фото: volynnews.com

У четвер, 11 квітня, народні депутати України у другому читанні та в цілому ухвалили законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, містить норму про мобілізацію транспортних засобів на потреби ЗСУ.

У кого з українців зможуть вилучити авто на потреби Збройних сил та за яких умов відповідно до закону №10449, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Як пояснили народні обранці, військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ на особливий період транспортними засобами та технікою.

Цей обов’язок поширюється на:

місцеві, центральні органи влади;

підприємства, організації та установи;

громадян — власників транспортних засобів.

Так, відповідно до остаточного варіанта документа, мобілізувати транспортний засіб на потреби військовослужбовців можуть у громадян України, які володіють більше ніж одним транспортним засобом. Варто зауважити, що йдеться не тільки про автомобілі, а й інші види транспорту.

Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК та СП. А повернення транспортних засобів власнику здійснюється впродовж 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.

Раніше ми писали, в Україні може з'явитися новий статус замість обмежено придатних.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна відмовитися від мобілізації та які будуть наслідки.

Також ми повідомляли, що ТЦК отримає доступ до бази даних МВС.