Мобилизация без военного билета в Украине - какие документы нужно иметь военнообязанном

Военный билет гражданина Украины. Фото: "РБК-Україна"

Наличие или отсутствие военно-учетных документов не влияет на возможность мобилизации. Гражданина, который по достижении 25-летнего возраста не изменил приписное удостоверение на военный билет, все равно могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военно-учетные документы

Все военнообязанные граждане, согласно украинскому законодательству, должны иметь соответствующий военно-учетный документ.

До достижения 25 лет у гражданина должно быть приписное удостоверение, а после 25 лет — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Мобилизуют ли без военного билета

Впрочем, существуют случаи, когда гражданин уже по достижении 25-летнего возраста не изменил документ, не получив военный билет (временное удостоверение военнообязанного), оставшись с приписным удостоверением.

К юристам обратился вовремя не изменивший документы гражданин с вопросом — могут ли его мобилизовать без военного билета.

Владислав Дерий отметил, что мобилизация в таком случае возможна. "Чтобы Вас не мобилизовали, Вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы раньше писали о том, кого могут мобилизовать до достижения 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, кого из возрастной категории 50+ не будут мобилизовать.