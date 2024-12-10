Мобилизация без военного билета в Украине - какие документы нужно иметь военнообязанном

Мобилизация без военного билета — возможно ли это
Наличие или отсутствие военно-учетных документов не влияет на возможность мобилизации. Гражданина, который по достижении 25-летнего возраста не изменил приписное удостоверение на военный билет, все равно могут мобилизовать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военно-учетные документы
Все военнообязанные граждане, согласно украинскому законодательству, должны иметь соответствующий военно-учетный документ.
До достижения 25 лет у гражданина должно быть приписное удостоверение, а после 25 лет — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Мобилизуют ли без военного билета
Впрочем, существуют случаи, когда гражданин уже по достижении 25-летнего возраста не изменил документ, не получив военный билет (временное удостоверение военнообязанного), оставшись с приписным удостоверением.
К юристам обратился вовремя не изменивший документы гражданин с вопросом — могут ли его мобилизовать без военного билета.
Владислав Дерий отметил, что мобилизация в таком случае возможна. "Чтобы Вас не мобилизовали, Вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы раньше писали о том, кого могут мобилизовать до достижения 25 лет.
Добавим, мы сообщали о том, кого из возрастной категории 50+ не будут мобилизовать.
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