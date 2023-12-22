Мобілізація чоловіків за кордоном — Подоляк вказав на нюанси

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: скриншот

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував нещодавню заяву міністра оборони України Рустема Умєрова щодо мобілізації українців за кордоном. Він заявив, що голова оборонного відомства вчинив правильно, але мають бути певні узгоджені аспекти.

Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

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"Це правильна ідея. Все-таки треба бути свідомими, бо має дивний вигляд. Хтось тут має нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там почекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, розбудовувати Україну. Тут міністр абсолютно правий", — сказав Подоляк.

Проте, за словами Подоляка, для досягнення цієї мети це питання має бути винесене в ключі порядку денного для усіх міністерств, особливо — для МЗС. Він заявляє, що дипвідомство мусить провести консультації з урядами інших країн, де перебувають українські чоловіки стосовно того, чи мають вони право на отримання тимчасової посвідки на проживання, певні преференції та отримання допомоги.

"Поки я не готовий говорити, як відбуватимуться ці переговори. Але між тим міністр оборони, напевно, бачить цей набір інструментів, які дозволять консультуватись з урядами інших країн, дати можливість нашим хлопцям, які перебувають за кордоном, прийняти для себе відповідні рішення: чи вони йдуть через призов, чи вони, відповідно, втрачатимуть ті чи ті можливості людей, які тимчасово виїхали з України, на території тих країн, де вони перебувають", — резюмує Подоляк, і додав, що потрібно "проводити величезну кількість переговорів на різних рівнях".

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв'ю німецькому Die Welt, що усі чоловіки, віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.

Водночас на це відреагували у Німеччині: за словами міністра юстиції Німеччини, Марко Бушмана, країна не депортуватиме в Україну чоловіків призовного віку, і не співпрацюватиме в плані мобілізації до ЗСУ, оскільки захищатиме людей, які втекли від війни та знайшли притулок і роботу.