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У Міноборони спростували слова Умєрова про мобілізацію чоловіків з-за кордону

21 грудня 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони спростували слова Умєрова про мобілізацію чоловіків з-за кордону
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Воно написало, що очільник міністерства заявив про призов на військову службу українців віком 25—60 років, які наразі перебувають за кордоном. Однак слова Умєрова вже спростували.

Про це повідомляє "Бабель".

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Що сказав Умєров в інтерв'ю

Bild, посилаючись на слова міністра оборони, пише, що чоловіків за кордоном попросять зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не прийдуть добровільно", — зазначив Умєров.

Спростування від Міноборони

Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент. Умєров загалом говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до ЗСУ.

Наразі немає ніяких обговорень механізмів призову до війська України з-за кордону.

Надаємо, під час пресконференції 19 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація може торкнутися 450-500 тис. українців. Водночас постає питання, чи можливо втілити такі темпи призову в життя. 

Також ми писали, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Під час дії особливого періоду військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Як правило, їх виписують працівники ТЦК. Але цей документ можуть вручати також роботодавці, представники ЖЕКів та ОСББ. 

Додамо, скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла запустила чергове опитування серед чоловіків щодо відмови від українського паспорта, аби не йти на війну. Політикиня запитала у них, чи готові вони відмовитися від громадянства України, аби їх не мобілізували. 

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