Мобилизация мужчин за границей — Подоляк указал на нюансы

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: скриншот

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал недавнее заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о мобилизации украинцев за границей. Он заявил, что глава оборонного ведомства поступил правильно, но должны быть определенные согласованные аспекты.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

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"Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательными, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр абсолютно прав", — сказал Подоляк.

Однако, по словам Подоляка, для достижения этой цели этот вопрос должен быть вынесен в ключе повестки дня для всех министерств, особенно для МИД. Он заявляет, что дипведомство должно провести консультации с правительствами других стран, где находятся украинские мужчины относительно того, имеют ли они право на получение временного вида на жительство, определенные преференции и получение помощи.

"Пока я не готов говорить, как будут проходить эти переговоры. Но между тем министр обороны, наверное, видит этот набор инструментов, которые позволят консультироваться с правительствами других стран, дать возможность нашим находящимся за рубежом ребятам принять для себя соответствующие решения: или они идут через призыв, или, соответственно, будут терять те или иные возможности людей, временно выехавших из Украины, на территории тех стран, где они находятся", — резюмирует Подоляк, и добавил, что нужно "проводить огромное количество переговоров на разных уровнях".

Напомним, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому Die Welt, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

В то же время на это отреагировали в Германии: по словам министра юстиции Германии Марко Бушмана, страна не будет депортировать в Украину мужчин призывного возраста и не будет сотрудничать в плане мобилизации в ВСУ, поскольку будет защищать людей, сбежавших от войны, которые нашли себе приют и работу.