Навчання на військовій кафедрі - чи впливає навчання на мобілізацію до 25 років

Під час навчання на військовій кафедрі. Фото: "Фокус"

Деякі категорії українських громадян можуть бути мобілізовані у ЗСУ до досягнення 25-річного віку. Юристи пояснили, як навчання на військовій кафедрі під час загального процесу навчання у вищому навчальному закладі може вплинути на мобілізацію призовника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Мобілізація і навчання на військовій кафедрі

Загальна мобілізація, оголошена в Україні після запровадження воєнного стану, стосується перш за все громадян, які досягли мобілізаційного віку.

Мобілізаційний вік в Україні визнаний у рамках такої вікової категорії — від 25 до 60 років.

Та у деяких випадках можуть мобілізувати громадян, які перебувають у віці призовників, тобто ще не досягли 25-річного віку.

Такі громадяни також повинні бути військовозобов’язаними, це статус присвоюється їм з тих чи інших причин.

Однією із таких причин, зазначила адвокат Поліна Дудчак, є навчання на військовій кафедрі.

Умова мобілізації випускника військової кафедри до 25 років

Юристка пояснила, коли саме навчання на військовій кафедрі є підставою для того, аби мобілізувати її випускника.

За словами Поліни Дудчак, мобілізація такого студента можлива за наступних умов: "Він пройшов навчання на військовій кафедрі, отримав офіцерське звання запасу та наразі не є студентом магістратури".

Відсутність навчання в магістратурі є свідченням відсутності відстрочки, яка розповсюджується на увесь період навчання.

Якщо ж такий громадянин не продовжив навчання і при цьому уже має військове (офіцерське) звання, його можуть мобілізувати, попри те, що він ще не досяг 25-річного віку.

