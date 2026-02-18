Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Мобілізація до 25 років — чи вплине військова кафедра

Мобілізація до 25 років — чи вплине військова кафедра

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 20:00
Навчання на військовій кафедрі - чи впливає навчання на мобілізацію до 25 років
Під час навчання на військовій кафедрі. Фото: "Фокус"

Деякі категорії українських громадян можуть бути мобілізовані у ЗСУ до досягнення 25-річного віку. Юристи пояснили, як навчання на військовій кафедрі під час загального процесу навчання у вищому навчальному закладі може вплинути на мобілізацію призовника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Мобілізація і навчання на військовій кафедрі

Загальна мобілізація, оголошена в Україні після запровадження воєнного стану, стосується перш за все громадян, які досягли мобілізаційного віку.

Мобілізаційний вік в Україні визнаний у рамках такої вікової категорії — від 25 до 60 років.

Та у деяких випадках можуть мобілізувати громадян, які перебувають у віці призовників, тобто ще не досягли 25-річного віку.

Такі громадяни також повинні бути військовозобов’язаними, це статус присвоюється їм з тих чи інших причин.

Однією із таких причин, зазначила адвокат Поліна Дудчак, є навчання на військовій кафедрі.

Умова мобілізації випускника військової кафедри до 25 років

Юристка пояснила, коли саме навчання на військовій кафедрі є підставою для того, аби мобілізувати її випускника.

За словами Поліни Дудчак, мобілізація такого студента можлива за наступних умов: "Він пройшов навчання на військовій кафедрі, отримав офіцерське звання запасу та наразі не є студентом магістратури".

Відсутність навчання в магістратурі є свідченням відсутності відстрочки, яка розповсюджується на увесь період навчання.

Якщо ж такий громадянин не продовжив навчання і при цьому уже має військове (офіцерське) звання, його можуть мобілізувати, попри те, що він ще не досяг 25-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримують громадяни після закінчення військової кафедри.

Цей статус при цьому стосується не тільки громадян, старших 25 років, а і тих, хто ще не досягли мобілізаційного віку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надає право на відстрочку від мобілізації навчання на військовій кафедрі.

Це право надається лише окремим категоріям громадян на військовій кафедрі, зокрема, тим студентам, які не порушують принципу послідовності здобуття освіти, вказаного у довідці ЄДЕБО.

студенти навчання мобілізація військова кафедра призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
