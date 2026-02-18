Обучение на военной кафедре - влияет ли обучение на мобилизацию до 25 лет

Во время обучения на военной кафедре. Фото: "Фокус"

В Украине мобилизиация начинается в 25-летнем возрасте, но некоторые категории граждан могут быть призваны в армию раньше. Влияет ли обучение на военной кафедре на возможность мобилизации выпускника до формального достижения мобилизационного возраста.

об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Мобилизация и обучение на военной кафедре

Всеобщая мобилизация, объявленная в Украине после введения военного положения, касается прежде всего граждан, достигших мобилизационного возраста.

Мобилизационный возраст в Украине признан в рамках такой возрастной категории — от 25 до 60 лет.

Но в некоторых случаях могут мобилизовать граждан, которые находятся в возрасте призывников, то есть еще не достигли 25-летнего возраста.

Такие граждане также должны быть военнообязанными, это статус присваивается им по тем или иным причинам.

Одной из таких причин, отметила адвокат Полина Дудчак, является обучение на военной кафедре.

Условие мобилизации выпускника военной кафедры до 25 лет

Юрист объяснила, когда именно обучение на военной кафедре является основанием для того, чтобы мобилизовать ее выпускника.

По словам Полины Дудчак, мобилизация такого студента возможна при следующих условиях: "Он прошел обучение на военной кафедре, получил офицерское звание запаса и пока не является студентом магистратуры".

Отсутствие обучения в магистратуре является свидетельством отсутствия отсрочки, которая распространяется на весь период обучения.

Если же такой гражданин не продолжил обучение и при этом уже имеет военное (офицерское) звание, его могут мобилизовать, несмотря на то, что он еще не достиг 25-летнего возраста.

Это право предоставляется только отдельным категориям граждан на военной кафедре, в частности, тем студентам, которые не нарушают принцип последовательности получения образования, указанного в справке ЕГЭБО.