Мобілізація молодих українців - відстрочка представників освіти

Учителі та студенти, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Мобілізація громадян, які не досягли 25-річного віку, можлива за умови, що вони отримали статус "військовозобов’язаний громадянин". Але для тих осіб, які мають пряме відношення до системи освіти, існує право на відстрочку від мобілізації.

про це на порталі адвокатського об'єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Мобілізація до 25 років — умови та винятки

Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років.

Втім, за деяких умов, згідно із чинним законодавством, громадян можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку, якщо вони мають статус "військовозобов’язаний".

Але навіть у такій ситуації, підкреслила адвокат Поліна Дудчак, частина військовозобов’язаних громадян не підпадає під мобілізацію.

Це, зокрема, стосується тих молодих українців, які мають безпосереднє відношення до системи освіти.

Юристка назвала дві категорії, які мають право на відстрочку попри статус "військовозобов’язаний".

Хто з представників освіти не підпадає під мобілізацію

По-перше, наголосила Дудчак, це студенти вітчизняних навчальних закладів. Також до цієї категорії зараховують аспірантів та докторантів.

Ці громадяни для отримання відстрочки від мобілізації повинні відповідати двом основним умовах.

Це навчання на денній чи дуальній формі, а також відсутність порушення правила послідовності здобуття освіти, про що йдеться у довідці ЄДЕБО.

Друга категорія — це учителі, інші педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники.

Цій категорії громадян важливо дотриматися умови із робочою ставкою – яка має бути не меншою показника 0,75.

