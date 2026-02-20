Отсрочка для молодых военнообязанных - отрочки в системе образования

Учителя и студенты, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно действующему законодательству, военнообязанный гражданин может быть мобилизован, даже до достижения 25-летнего возраста. Юристы объяснили, получат ли отсрочку военнообязанные, которые работають в школе или обучаются в университете.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Реклама

Читайте также:

Условия и исключения для мобилизации до 25 лет — система образования

Мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет.

Впрочем, при некоторых условиях, согласно действующему законодательству, граждан могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста, если они имеют статус "военнообязанный".

Но даже в такой ситуации, подчеркнула адвокат Полина Дудчак, часть военнообязанных граждан не подпадает под мобилизацию.

Это, в частности, касается тех молодых украинцев, которые имеют непосредственное отношение к системе образования.

Юрист назвала две категории, которые имеют право на отсрочку несмотря на статус "военнообязанный".

Могут ли мобилизовать студентов и учителей

Во-первых, отметила Дудчак, это студенты отечественных учебных заведений. Также к этой категории причисляют аспирантов и докторантов.

Эти граждане для получения отсрочки от мобилизации должны соответствовать двум основным условиям.

Это обучение на дневной или дуальной форме, а также отсутствие нарушения правила последовательности получения образования, о чем говорится в справке ЕГЭБО.

Вторая категория — это учителя, другие педагогические, научно-педагогические и научные работники.

Этой категории граждан важно соблюсти условия с рабочей ставкой - которая должна быть не меньше показателя 0,75.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать гражданина, младше 25 лет, если он служил в Вооруженных силах Украины по контракту и уволился после его завершения.

В такой ситуации, подчеркнули юристы, на возможность мобилизации не влияет предыдущий контракт с ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен пройти базовую военную службу, которая касается граждан моложе 25 лет.

Юристы объяснили, когда именно начнет действовать институт базовой военной службы.