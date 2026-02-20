Отсрочка для молодых военнообязанных - отрочки в системе образования

Отсрочка для военнообязанных до 25 лет — мобилизуют ли учителей
Согласно действующему законодательству, военнообязанный гражданин может быть мобилизован, даже до достижения 25-летнего возраста. Юристы объяснили, получат ли отсрочку военнообязанные, которые работають в школе или обучаются в университете.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.
Условия и исключения для мобилизации до 25 лет — система образования
Мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет.
Впрочем, при некоторых условиях, согласно действующему законодательству, граждан могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста, если они имеют статус "военнообязанный".
Но даже в такой ситуации, подчеркнула адвокат Полина Дудчак, часть военнообязанных граждан не подпадает под мобилизацию.
Это, в частности, касается тех молодых украинцев, которые имеют непосредственное отношение к системе образования.
Юрист назвала две категории, которые имеют право на отсрочку несмотря на статус "военнообязанный".
Могут ли мобилизовать студентов и учителей
Во-первых, отметила Дудчак, это студенты отечественных учебных заведений. Также к этой категории причисляют аспирантов и докторантов.
Эти граждане для получения отсрочки от мобилизации должны соответствовать двум основным условиям.
Это обучение на дневной или дуальной форме, а также отсутствие нарушения правила последовательности получения образования, о чем говорится в справке ЕГЭБО.
Вторая категория — это учителя, другие педагогические, научно-педагогические и научные работники.
Этой категории граждан важно соблюсти условия с рабочей ставкой - которая должна быть не меньше показателя 0,75.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать гражданина, младше 25 лет, если он служил в Вооруженных силах Украины по контракту и уволился после его завершения.
В такой ситуации, подчеркнули юристы, на возможность мобилизации не влияет предыдущий контракт с ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, кто должен пройти базовую военную службу, которая касается граждан моложе 25 лет.
Юристы объяснили, когда именно начнет действовать институт базовой военной службы.
Читайте Новини.LIVE!