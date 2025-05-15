Мобілізація до 25 років - кого можуть мобілізувати у призовному віці

Громадянин під час визначення його придатності до військової служби. Фото: УНІАН

Призовників, тобто громадян віком до 25 років, не можуть примусово мобілізувати до Збройних сил України. Але існує одна категорія-виняток, яку територіальні центри комплектування мають право мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізаційний вік в Україні

Після останніх змін у вітчизняному законодавстві нижня межа мобілізаційного віку становить 25 років.

Громадяни, яким не виповнилося 25 років, вважаються не військовозобов’язаними, а призовниками, і не можуть бути мобілізованими.

Мобілізація призовників можлива тільки за їхнім власним бажанням.

Та існує один виняток, коли громадянина віком до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах.

Кого мобілізують у призовному віці

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив громадянину, чому його можуть мобілізувати до 25-річного ювілею.

"В момент визнання Вас непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний час Ви були зараховані до запасу та набули статус військовозобов'язанного, незважаючи на вік", — підкреслив юрист.

Таким чином, наголосив Айвазян, єдина категорія громадян, яких можуть мобілізувати до 25 років – це ті, хто раніше мав статус "обмежено придатний".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть мобілізувати до Збройних сил України за власним бажанням.

Додамо, ми повідомляли про те, кого з українців мобілізуватимуть першочергово у травні 2025 року.