Мобілізація до 25 років - кого можуть мобілізувати у призовному віці

Мобілізація до 25 років — виняток, який можуть призвати
Призовників, тобто громадян віком до 25 років, не можуть примусово мобілізувати до Збройних сил України. Але існує одна категорія-виняток, яку територіальні центри комплектування мають право мобілізувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобілізаційний вік в Україні
Після останніх змін у вітчизняному законодавстві нижня межа мобілізаційного віку становить 25 років.
Громадяни, яким не виповнилося 25 років, вважаються не військовозобов’язаними, а призовниками, і не можуть бути мобілізованими.
Мобілізація призовників можлива тільки за їхнім власним бажанням.
Та існує один виняток, коли громадянина віком до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах.
Кого мобілізують у призовному віці
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив громадянину, чому його можуть мобілізувати до 25-річного ювілею.
"В момент визнання Вас непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний час Ви були зараховані до запасу та набули статус військовозобов'язанного, незважаючи на вік", — підкреслив юрист.
Таким чином, наголосив Айвазян, єдина категорія громадян, яких можуть мобілізувати до 25 років – це ті, хто раніше мав статус "обмежено придатний".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть мобілізувати до Збройних сил України за власним бажанням.
Додамо, ми повідомляли про те, кого з українців мобілізуватимуть першочергово у травні 2025 року.
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