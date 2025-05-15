Міноборони оновило перелік захворювань, з якими можуть мобілізувати та з якими точно не візьмуть до ЗСУ

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжує діяти наказ Міністерства оборони України, що вніс зміни до положення про діяльність військово-лікарських комісій (ВЛК). Серед ключових змін — розширення переліку захворювань легкої та середньої тяжкості, за яких призовники визнаються придатними до військової служби.

Про це повідомляє NV.

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Отже, згідно з наказом та змінами з'явився оновлений перелік захворювань, які більше не є протипоказанням для служби у Збройних Силах України:

клінічно вилікуваний туберкульоз (ст. 2-c): Призовники, у яких туберкульоз стабілізувався завдяки лікуванню без залишкових змін в організмі (рубцева тканина, ускладнення тощо), визнаються придатними до служби;

вірусний гепатит із незначними порушеннями функцій печінки (ст. 4-c): При відсутності тяжких форм гепатиту, призовники можуть бути визнані придатними;

захворювання ендокринної системи, центральної нервової системи, стресові розлади, пароксизмальні розлади (ст. 13-c, 17-c, 21-c та 22-c): Придатність до служби надається лише при помірних та непрогресуючих проявах захворювань без супутніх ускладнень;

безсимптомне носійство ВІЛ Z.21: При наявності антиретровірусної терапії (АРТ), яка знижує концентрацію вірусу до мінімуму, особи з позитивним статусом ВІЛ можуть бути визнані придатними до служби;

легкі, короткочасні прояви органічних психічних розладів (ст. 14-с): Легкий астенічний стан та легкі когнітивні порушення не є протипоказанням для служби.

З цими захворюваннями точно не візьмуть в армію

Для звільнення від мобілізації, хвороба має суттєво порушувати функції організму, знижуючи якість життя, частково або повністю позбавляючи дієздатності. Кожен орган і система має свої критерії, які оцінюються ВЛК.

Зміни для третьої групи інвалідності:

Згідно з оновленими правилами, чоловіки з третьою групою інвалідності можуть бути звільнені від мобілізації лише за наявності таких захворювань: відсутність одного із парних органів або кінцівки (руки чи ноги), онкологія, психічний розлад, церебральний параліч.

Раніше повне звільнення надається всім групам інвалідності. Тепер перша та друга групи отримують повне звільнення, а третя група має більш деталізовані критерії для звільнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є максимально дозволений термін на проходження ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може військовослужбовець, який має інвалідність, може звільнитися з лав Збройних сил України.