Мобилизация до 25 лет - кого могут мобилизовать в призывном возрасте

Гражданин во время определения его пригодности к военной службе. Фото: УНІАН

Призывников, то есть граждан в возрасте до 25 лет, не могут принудительно мобилизовать в Вооруженные силы Украины. Но существует одна категория людей —исключение, которую территориальные центры комплектования имеют право мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизационный возраст в Украине

После последних изменений в отечественном законодательстве нижняя граница мобилизационного возраста составляет 25 лет.

Граждане, которым не исполнилось 25 лет, считаются не военнообязанными, а призывниками, и не могут быть мобилизованными.

Мобилизация призывников возможна только по их собственному желанию.

Но существует одно исключение, когда гражданина в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях.

Кого мобилизуют в призывном возрасте

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил гражданину, почему его могут мобилизовать до 25-летнего юбилея.

"В момент признания Вас непригодным в мирное время и ограниченно годным в военное время, Вы были зачислены в запас и получили статус военнообязанного, несмотря на возраст", — подчеркнул юрист.

Таким образом, подчеркнул Айвазян, единственная категория граждан, которых могут мобилизовать до 25 лет — это те, кто ранее имел статус "ограниченно годный".

Напомним, мы ранее писали о том, кого могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины по собственному желанию.

Добавим, мы сообщали о том, кого из украинцев будут мобилизовать в первую очередь в мае 2025 года.