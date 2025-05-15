Мобилизация до 25 лет - кого могут мобилизовать в призывном возрасте

Мобилизация до 25 лет — исключение, при котором могут призвать
Призывников, то есть граждан в возрасте до 25 лет, не могут принудительно мобилизовать в Вооруженные силы Украины. Но существует одна категория людей —исключение, которую территориальные центры комплектования имеют право мобилизовать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизационный возраст в Украине
После последних изменений в отечественном законодательстве нижняя граница мобилизационного возраста составляет 25 лет.
Граждане, которым не исполнилось 25 лет, считаются не военнообязанными, а призывниками, и не могут быть мобилизованными.
Мобилизация призывников возможна только по их собственному желанию.
Но существует одно исключение, когда гражданина в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях.
Кого мобилизуют в призывном возрасте
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил гражданину, почему его могут мобилизовать до 25-летнего юбилея.
"В момент признания Вас непригодным в мирное время и ограниченно годным в военное время, Вы были зачислены в запас и получили статус военнообязанного, несмотря на возраст", — подчеркнул юрист.
Таким образом, подчеркнул Айвазян, единственная категория граждан, которых могут мобилизовать до 25 лет — это те, кто ранее имел статус "ограниченно годный".
Напомним, мы ранее писали о том, кого могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины по собственному желанию.
Добавим, мы сообщали о том, кого из украинцев будут мобилизовать в первую очередь в мае 2025 года.
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