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Мобилизация людей с алко и наркозависимостью — правозащитник раскритиковал новые правила

5 мая 2024 00:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Мобилизация алкозависимых и наркоманов в армию
Мужчина проходит медкомиссию. Фото иллюстративное: РБК-Украина
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинцев с алкогольной и наркозависимостью могут мобилизовать. Соответствующие изменения прописаны в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Но люди с такими зависимостями будут служить в тылу, а не на передовой.

Об этом в субботу, 4 мая, в эфире телеканала "Киев 24" рассказал исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

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По мнению Павличенко, новые правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) есть за что критиковать. Речь идет о мобилизации людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотиками, но их болезнь пока в легкой форме.

"Лица с разными видами зависимостей признаются пригодными или временно пригодными по этой классификации. Их скорее всего будут направлять в небоевые подразделения. Это служба тыла, обеспечение логистической помощи и даже медицинская помощь", — сказал правозащитник.

Напомним, Минобороны объявило о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе. По новым правилам, члены ВВК теряют право принимать решения по своему усмотрению о пригодности лиц к военной службе.

Также мы сообщали, кому из государственных служащих предоставили бронь от мобилизации в ВСУ.

мобилизация
ТЦК и СП
зависимость

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