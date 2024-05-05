Мобилизация алкозависимых и наркоманов в армию

Мужчина проходит медкомиссию. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Украинцев с алкогольной и наркозависимостью могут мобилизовать. Соответствующие изменения прописаны в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Но люди с такими зависимостями будут служить в тылу, а не на передовой.

Об этом в субботу, 4 мая, в эфире телеканала "Киев 24" рассказал исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

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По мнению Павличенко, новые правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) есть за что критиковать. Речь идет о мобилизации людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотиками, но их болезнь пока в легкой форме.

"Лица с разными видами зависимостей признаются пригодными или временно пригодными по этой классификации. Их скорее всего будут направлять в небоевые подразделения. Это служба тыла, обеспечение логистической помощи и даже медицинская помощь", — сказал правозащитник.

Напомним, Минобороны объявило о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе. По новым правилам, члены ВВК теряют право принимать решения по своему усмотрению о пригодности лиц к военной службе.

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