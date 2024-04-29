Мобілізація осіб з інвалідністю — кого можуть призвати у травні та які хвороби дають відстрочку

Військовий на інвалідній колясці. Фото: armyinform.com.ua

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня. Зокрема, згідно з документом, призов людей з інвалідністю відбуватиметься з певними змінами.

Які особливості мобілізації людей з інвалідністю й які хвороби дають відстрочку — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Зміни у мобілізації людей з інвалідністю

Відтак, мобілізації осіб I, II та III групи можлива лише за власним бажанням людини. У такому випадку громадяни мають підписати контракт із Збройними Силами України.

Однак, що стосується тих військовозобов'язаних, як отримали групу інвалідності вже після повномасштабного вторгнення, то їм знадобиться пройти повторну ВЛК і підтвердити свій діагноз. Водночас це правило не поширюється на осіб з інвалідністю I або II групи після поранень під час служби.

Які хвороби дають відстрочку від мобілізації

До переліку таких хвороб відносять:

активний прогресуючий туберкульоз;

тяжкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами;

деякі онкологічні захворювання;

хвороби крові та кровотворних органів;

порушення роботи ендокринної системи, діабет, хвороби щитовидної залози;

розлади психіки і поведінки;

хвороби нервової системи;

хвороби ока і придаткового апарату;

хвороби вуха;

хвороби системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

хвороби шкіри й підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації й хромосомні порушення.

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