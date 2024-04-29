Мобілізація осіб з інвалідністю — кого можуть призвати у травні та які хвороби дають відстрочку
Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня. Зокрема, згідно з документом, призов людей з інвалідністю відбуватиметься з певними змінами.
Які особливості мобілізації людей з інвалідністю й які хвороби дають відстрочку — читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Зміни у мобілізації людей з інвалідністю
Відтак, мобілізації осіб I, II та III групи можлива лише за власним бажанням людини. У такому випадку громадяни мають підписати контракт із Збройними Силами України.
Однак, що стосується тих військовозобов'язаних, як отримали групу інвалідності вже після повномасштабного вторгнення, то їм знадобиться пройти повторну ВЛК і підтвердити свій діагноз. Водночас це правило не поширюється на осіб з інвалідністю I або II групи після поранень під час служби.
Які хвороби дають відстрочку від мобілізації
До переліку таких хвороб відносять:
- активний прогресуючий туберкульоз;
- тяжкі форми вірусних гепатитів;
- ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами;
- деякі онкологічні захворювання;
- хвороби крові та кровотворних органів;
- порушення роботи ендокринної системи, діабет, хвороби щитовидної залози;
- розлади психіки і поведінки;
- хвороби нервової системи;
- хвороби ока і придаткового апарату;
- хвороби вуха;
- хвороби системи кровообігу;
- хвороби органів дихання;
- хвороби органів травлення;
- хвороби шкіри й підшкірної клітковини;
- хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;
- хвороби сечостатевої системи;
- вади розвитку, деформації й хромосомні порушення.
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