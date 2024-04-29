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Мобілізація осіб з інвалідністю — кого можуть призвати у травні та які хвороби дають відстрочку

29 квітня 2024 14:18
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Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація осіб з інвалідністю — кого можуть призвати у травні та які хвороби дають відстрочку
Військовий на інвалідній колясці. Фото: armyinform.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня. Зокрема, згідно з документом, призов людей з інвалідністю відбуватиметься з певними змінами. 

Які особливості мобілізації людей з інвалідністю й які хвороби дають відстрочку — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Зміни у мобілізації людей з інвалідністю

Відтак, мобілізації осіб I, II та III групи можлива лише за власним бажанням людини. У такому випадку громадяни мають підписати контракт із Збройними Силами України. 

Однак, що стосується тих військовозобов'язаних, як отримали групу інвалідності вже після повномасштабного вторгнення, то їм знадобиться пройти повторну ВЛК і підтвердити свій діагноз. Водночас це правило не поширюється на осіб з інвалідністю I або II групи після поранень під час служби.

Які хвороби дають відстрочку від мобілізації

До переліку таких хвороб відносять:

  • активний прогресуючий туберкульоз;
  • тяжкі форми вірусних гепатитів;
  • ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами;
  • деякі онкологічні захворювання;
  • хвороби крові та кровотворних органів;
  • порушення роботи ендокринної системи, діабет, хвороби щитовидної залози;
  • розлади психіки і поведінки;
  • хвороби нервової системи;
  • хвороби ока і придаткового апарату;
  • хвороби вуха;
  • хвороби системи кровообігу;
  • хвороби органів дихання;
  • хвороби органів травлення;
  • хвороби шкіри й підшкірної клітковини;
  • хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • вади розвитку, деформації й хромосомні порушення.

Нагадаємо, юрист пояснив, за яких обставин в ухилянтів можуть відбирати водійські права.

Крім того, стало відомо, що працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах по всій території України. Вони працюватимуть спільно з поліцейськими.

війна
ЗСУ
військовий призов
інвалідність
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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