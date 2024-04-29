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Мобилизация лиц с инвалидностью – кого могут призвать в мае и какие болезни дают отсрочку

29 апреля 2024 14:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация лиц с инвалидностью – кого могут призвать в мае и какие болезни дают отсрочку
Военный на инвалидной коляске. Фото: armyinform.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая. В частности, согласно документу, призыв людей с инвалидностью будет происходить с определенными изменениями.

Какие особенности мобилизации людей с инвалидностью и какие болезни дают отсрочку — читайте в материале Новини.LIVE.

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Изменения в мобилизации людей с инвалидностью

Следовательно, мобилизация лиц I, II и III группы возможна только по собственному желанию человека. В этом случае граждане должны подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.

Однако, что касается тех военнообязанных, которые получили группу инвалидности уже после полномасштабного вторжения, то им понадобится пройти повторную ВЛК и подтвердить свой диагноз. В то же время, это правило не распространяется на лиц с инвалидностью I или II группы после ранений во время службы.

Какие болезни дают отсрочку от мобилизации

К перечню таких болезней относят:

  • активный прогрессирующий туберкулез;
  • тяжелые формы вирусных гепатитов;
  • ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями;
  • некоторые онкологические заболевания;
  • болезни крови и кроветворных органов;
  • нарушение работы эндокринной системы, диабет, болезни щитовидной железы;
  • расстройства психики и поведения;
  • болезни нервной системы;
  • болезни глаза и придаточного аппарата;
  • болезни уха;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • болезни мочеполовой системы;
  • пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.

Напомним, юрист объяснил, при каких обстоятельствах у ухилянцев могут отбирать водительские права.

Кроме того, стало известно, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. Они будут работать вместе с полицейскими.

война
ВСУ
военный призыв
инвалидность
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военнообязанные

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