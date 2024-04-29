Мобилизация лиц с инвалидностью – кого могут призвать в мае и какие болезни дают отсрочку
Недавно президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая. В частности, согласно документу, призыв людей с инвалидностью будет происходить с определенными изменениями.
Какие особенности мобилизации людей с инвалидностью и какие болезни дают отсрочку — читайте в материале Новини.LIVE.
Изменения в мобилизации людей с инвалидностью
Следовательно, мобилизация лиц I, II и III группы возможна только по собственному желанию человека. В этом случае граждане должны подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.
Однако, что касается тех военнообязанных, которые получили группу инвалидности уже после полномасштабного вторжения, то им понадобится пройти повторную ВЛК и подтвердить свой диагноз. В то же время, это правило не распространяется на лиц с инвалидностью I или II группы после ранений во время службы.
Какие болезни дают отсрочку от мобилизации
К перечню таких болезней относят:
- активный прогрессирующий туберкулез;
- тяжелые формы вирусных гепатитов;
- ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями;
- некоторые онкологические заболевания;
- болезни крови и кроветворных органов;
- нарушение работы эндокринной системы, диабет, болезни щитовидной железы;
- расстройства психики и поведения;
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- болезни уха;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни мочеполовой системы;
- пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.
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Кроме того, стало известно, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. Они будут работать вместе с полицейскими.
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