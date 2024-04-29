Мобилизация лиц с инвалидностью – кого могут призвать в мае и какие болезни дают отсрочку

Военный на инвалидной коляске. Фото: armyinform.com.ua

Недавно президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая. В частности, согласно документу, призыв людей с инвалидностью будет происходить с определенными изменениями.

Какие особенности мобилизации людей с инвалидностью и какие болезни дают отсрочку — читайте в материале Новини.LIVE.

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Изменения в мобилизации людей с инвалидностью

Следовательно, мобилизация лиц I, II и III группы возможна только по собственному желанию человека. В этом случае граждане должны подписать контракт с Вооруженными Силами Украины.

Однако, что касается тех военнообязанных, которые получили группу инвалидности уже после полномасштабного вторжения, то им понадобится пройти повторную ВЛК и подтвердить свой диагноз. В то же время, это правило не распространяется на лиц с инвалидностью I или II группы после ранений во время службы.

Какие болезни дают отсрочку от мобилизации

К перечню таких болезней относят:

активный прогрессирующий туберкулез;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями;

некоторые онкологические заболевания;

болезни крови и кроветворных органов;

нарушение работы эндокринной системы, диабет, болезни щитовидной железы;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.

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