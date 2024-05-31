Мобілізація осіб з інвалідністю з 1 червня 2024 — які нові правила почнуть діяти

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу. Крім цього, було ухвалено ряд змін у процеси мобілізації та військового обліку.

Як тепер відбуватиметься мобілізація осіб з інвалідністю в Україні та чи потрібно таким громадянам повторно проходити військово-лікарську комісію, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення серед військовозобов'язаних чоловіків суттєво виросла кількість осіб, яким встановлено інвалідність. Тому українська влада прийняла рішення запровадити повторні перевірки.

Військовозобов'язані, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку широкомасштабної війни, зобов'язані пройти повторну ВЛК для підтвердження стану здоров'я.

Нові правила не стосуються інвалідів, які отримали свій статус:

у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;

за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;

за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів);

через наявність онкологічних захворювань;

інтелектуальних порушень;

психічних розладів;

церебрального паралічу або паралітичного синдрому у зв'язку з інвалідністю з дитинства.

Працевлаштування чи мобілізація осіб з інвалідністю. Фото: Shutterstock

Які хвороби передбачають надання 2 групи інвалідності

Інвалідність 2 групи може бути встановлена людині, якщо в неї діагностовано одне або кілька з наведених нижче захворювань:

відсутність легені та хронічна дихальна недостатність II ступеня через патологічні зміни другої легені;

стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування;

параліч верхньої або нижньої кінцівки;

виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;

значні дефекти черепа (60 кв. см і більше), які не заміщені аутотканиною;

культі плеча або передпліччя за помірного порушення функції другої верхньої кінцівки;

екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі;

екзартикуляція стегна;

кукса верхньої і нижньої кінцівки та відсутність зору або глухота;

коротка кукса стегна без можливості протезування;

кукса обох гомілок;

помилкова кукса нижньої кінцівки або стоп на рівні суглоба Шопара за відсутності можливості реабілітації та протезування;

анкілозом кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);

двосторонній коксартроз (III-IV ст.);

калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;

кукса стегна за помірного порушення рухових або статичних функцій іншої нижньої кінцівки;

культя обох гомілок, анкілоз кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба, порушенням функції суглоба II-III ст., двосторонній коксартроз;

після ендопротезування двох кульшових або двох колінних суглобів;

цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальна гіпертензія III ступеня через неефективність реабілітаційних дій;

синдром Паркінсона внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним і постуральним синдромами;

цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки і вище;

після трансплантації внутрішніх органів за сприятливого перебігу післяопераційного періоду;

психічні захворювання, інвалідність унаслідок яких триває понад 10 років;

параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний із глухотою або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;

деформація грудної клітки внаслідок резекції п'яти і більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня;

єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

Сюди ж належать травми та вроджені вади, а також будь-які комбінації перерахованих вище чинників, які обмежують працездатність і життєдіяльність хворого.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Які хвороби передбачають надання 3 групи інвалідності — повний перелік

Інвалідність 3 групи за аналогією з 2-ю і 1-ю оформляється МСЕК, виходячи з класифікації захворювань, виявлених у людини. Для того, щоб отримати інвалідність 3 групи, у медичній карті має бути одна з таких фраз:

відсутність одного ока;

відсутність однієї нирки;

відсутність однієї легені;

одностороння мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення;

стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;

сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до десяти градусів від точки фіксації);

двостороння глухота;

стійка трахеостома;

стеноз гортані II-III ступенів унаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двостороннім парезом і стійкою дисфонією;

стійка афонія органічного генезу;

дефект щелепи або твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;

рубці та дефекти, що спотворюють обличчя, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;

гіпофізарний нанізм. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості менше 150 см;

помірна сенсорна афазія;

параліч кисті;

параліч або виражений парез верхньої чи нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням об'єму активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів;

чужорідне тіло в речовині головного мозку внаслідок травми, якщо воно супроводжувалося абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;

значний дефект кісток черепа три кв. см і більше, окрім випадків заміщення його аутокісткою, або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або за відсутності пульсації у випадках, коли травма супроводжувалася ускладненням, наприклад, інфекційно-гнійним процесом;

відсутність кисті та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;

помилковий суглоб плеча або обох кісток передпліччя;

відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;

відсутність трьох пальців кисті, включно з першим;

анкілоз або виражена контрактура тих самих пальців у функціонально

невигідному положенні;

відсутність першого і другого пальців із відповідними п'ястними кістками;

відсутність перших пальців обох кистей;

відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ясними кістками;

кукса стегна або гомілки;

кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;

двостороння кукса стопи з резекцією головок плеснових кісток за Шарпом;

різко виражена контрактура або анкілоз двох скачкових суглобів;

різко виражена контрактура або анкілоз скакового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;

різко виражена контрактура або анкілоз тазостегнового, або колінного суглоба;

вроджений або набутий вивих одного тазостегнового суглоба зі значним порушенням функції;

деформація грудної клітки внаслідок резекції чотирьох і більше ребер за наявності дихальної недостатності I ступеня і більше;

помилковий суглоб стегна або обох кісток гомілки чи великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження;

нестійкий колінний або тазостегновий суглоб із вираженим порушенням функції кінцівки;

вкорочення нижньої кінцівки на сім сантиметрів і більше;

ендопротез колінного або тазостегнового суглоба, або діафіза великих трубчастих кісток;

сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня;

анкілоз або різко виражена контрактура ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні;

контрактура передпліччя в положенні повної пронації;

ішемічна контрактура передпліччя Фолькмана з вираженим функціональним порушенням кисті;

екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія з наявністю цукрового діабету;

тотальна тиреоїдектомія із субкомпенсованим або некомпенсованим гіпотиреозом за адекватного лікування;

чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор.

Іноді третю групу інвалідності дають людині від народження — зазвичай, за різних дефектів і травм, які заважають нормальному функціонуванню організму.

Чи мобілізують осіб з інвалідністю до лав ЗСУ

Відповідно до норм, прописаних законом №3633-IX, мобілізувати особу з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи можна виключно за її добровільною згодою. Чоловік, який має інвалідність може підписати контракт із ЗСУ.

У такому разі він має пройти військово-лікарську комісію, яка встановить, які види діяльності протипоказані та до яких заходів не зможуть залучати такого військового.

Раніше ми писали, я к людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без військово-облікових документів.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українців, які раніше не проходили ВЛК.

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