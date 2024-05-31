Мобілізація осіб з інвалідністю з 1 червня 2024 — які нові правила почнуть діяти

Мобілізація осіб з інвалідністю в Україні — що зміниться вже з 1 червня
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу. Крім цього, було ухвалено ряд змін у процеси мобілізації та військового обліку.
Як тепер відбуватиметься мобілізація осіб з інвалідністю в Україні та чи потрібно таким громадянам повторно проходити військово-лікарську комісію, розповідаємо далі в матеріалі.
Правила мобілізації осіб з інвалідністю — що зміниться з 1 червня 2024 року
Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення серед військовозобов'язаних чоловіків суттєво виросла кількість осіб, яким встановлено інвалідність. Тому українська влада прийняла рішення запровадити повторні перевірки.
Військовозобов'язані, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку широкомасштабної війни, зобов'язані пройти повторну ВЛК для підтвердження стану здоров'я.
Нові правила не стосуються інвалідів, які отримали свій статус:
- у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;
- за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;
- за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів);
- через наявність онкологічних захворювань;
- інтелектуальних порушень;
- психічних розладів;
- церебрального паралічу або паралітичного синдрому у зв'язку з інвалідністю з дитинства.
Які хвороби передбачають надання 2 групи інвалідності
Інвалідність 2 групи може бути встановлена людині, якщо в неї діагностовано одне або кілька з наведених нижче захворювань:
- відсутність легені та хронічна дихальна недостатність II ступеня через патологічні зміни другої легені;
- стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування;
- параліч верхньої або нижньої кінцівки;
- виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;
- значні дефекти черепа (60 кв. см і більше), які не заміщені аутотканиною;
- культі плеча або передпліччя за помірного порушення функції другої верхньої кінцівки;
- екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі;
- екзартикуляція стегна;
- кукса верхньої і нижньої кінцівки та відсутність зору або глухота;
- коротка кукса стегна без можливості протезування;
- кукса обох гомілок;
- помилкова кукса нижньої кінцівки або стоп на рівні суглоба Шопара за відсутності можливості реабілітації та протезування;
- анкілозом кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);
- двосторонній коксартроз (III-IV ст.);
- калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;
- кукса стегна за помірного порушення рухових або статичних функцій іншої нижньої кінцівки;
- культя обох гомілок, анкілоз кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба, порушенням функції суглоба II-III ст., двосторонній коксартроз;
- після ендопротезування двох кульшових або двох колінних суглобів;
- цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальна гіпертензія III ступеня через неефективність реабілітаційних дій;
- синдром Паркінсона внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним і постуральним синдромами;
- цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки і вище;
- після трансплантації внутрішніх органів за сприятливого перебігу післяопераційного періоду;
- психічні захворювання, інвалідність унаслідок яких триває понад 10 років;
- параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний із глухотою або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;
- деформація грудної клітки внаслідок резекції п'яти і більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня;
- єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.
Сюди ж належать травми та вроджені вади, а також будь-які комбінації перерахованих вище чинників, які обмежують працездатність і життєдіяльність хворого.
Які хвороби передбачають надання 3 групи інвалідності — повний перелік
Інвалідність 3 групи за аналогією з 2-ю і 1-ю оформляється МСЕК, виходячи з класифікації захворювань, виявлених у людини. Для того, щоб отримати інвалідність 3 групи, у медичній карті має бути одна з таких фраз:
- відсутність одного ока;
- відсутність однієї нирки;
- відсутність однієї легені;
- одностороння мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення;
- стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;
- сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до десяти градусів від точки фіксації);
- двостороння глухота;
- стійка трахеостома;
- стеноз гортані II-III ступенів унаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двостороннім парезом і стійкою дисфонією;
- стійка афонія органічного генезу;
- дефект щелепи або твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;
- рубці та дефекти, що спотворюють обличчя, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;
- гіпофізарний нанізм. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості менше 150 см;
- помірна сенсорна афазія;
- параліч кисті;
- параліч або виражений парез верхньої чи нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням об'єму активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів;
- чужорідне тіло в речовині головного мозку внаслідок травми, якщо воно супроводжувалося абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;
- значний дефект кісток черепа три кв. см і більше, окрім випадків заміщення його аутокісткою, або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або за відсутності пульсації у випадках, коли травма супроводжувалася ускладненням, наприклад, інфекційно-гнійним процесом;
- відсутність кисті та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;
- помилковий суглоб плеча або обох кісток передпліччя;
- відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;
- відсутність трьох пальців кисті, включно з першим;
- анкілоз або виражена контрактура тих самих пальців у функціонально
- невигідному положенні;
- відсутність першого і другого пальців із відповідними п'ястними кістками;
- відсутність перших пальців обох кистей;
- відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ясними кістками;
- кукса стегна або гомілки;
- кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;
- двостороння кукса стопи з резекцією головок плеснових кісток за Шарпом;
- різко виражена контрактура або анкілоз двох скачкових суглобів;
- різко виражена контрактура або анкілоз скакового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;
- різко виражена контрактура або анкілоз тазостегнового, або колінного суглоба;
- вроджений або набутий вивих одного тазостегнового суглоба зі значним порушенням функції;
- деформація грудної клітки внаслідок резекції чотирьох і більше ребер за наявності дихальної недостатності I ступеня і більше;
- помилковий суглоб стегна або обох кісток гомілки чи великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження;
- нестійкий колінний або тазостегновий суглоб із вираженим порушенням функції кінцівки;
- вкорочення нижньої кінцівки на сім сантиметрів і більше;
- ендопротез колінного або тазостегнового суглоба, або діафіза великих трубчастих кісток;
- сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня;
- анкілоз або різко виражена контрактура ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні;
- контрактура передпліччя в положенні повної пронації;
- ішемічна контрактура передпліччя Фолькмана з вираженим функціональним порушенням кисті;
- екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія з наявністю цукрового діабету;
- тотальна тиреоїдектомія із субкомпенсованим або некомпенсованим гіпотиреозом за адекватного лікування;
- чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор.
Іноді третю групу інвалідності дають людині від народження — зазвичай, за різних дефектів і травм, які заважають нормальному функціонуванню організму.
Чи мобілізують осіб з інвалідністю до лав ЗСУ
Відповідно до норм, прописаних законом №3633-IX, мобілізувати особу з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи можна виключно за її добровільною згодою. Чоловік, який має інвалідність може підписати контракт із ЗСУ.
У такому разі він має пройти військово-лікарську комісію, яка встановить, які види діяльності протипоказані та до яких заходів не зможуть залучати такого військового.
Раніше ми писали, як людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без військово-облікових документів.
Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українців, які раніше не проходили ВЛК.
Також ми інформували, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.
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