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Мобілізація осіб з інвалідністю в Україні — що зміниться вже з 1 червня

31 травня 2024 22:49
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація осіб з інвалідністю з 1 червня 2024 — які нові правила почнуть діяти
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу. Крім цього, було ухвалено ряд змін у процеси мобілізації та військового обліку. 

Як тепер відбуватиметься мобілізація осіб з інвалідністю в Україні та чи потрібно таким громадянам повторно проходити військово-лікарську комісію, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Правила мобілізації осіб з інвалідністю — що зміниться з 1 червня 2024 року

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення серед військовозобов'язаних чоловіків суттєво виросла кількість осіб, яким встановлено інвалідність. Тому українська влада прийняла рішення запровадити повторні перевірки

Військовозобов'язані, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку широкомасштабної війни, зобов'язані пройти повторну ВЛК для підтвердження стану здоров'я.

Нові правила не стосуються інвалідів, які отримали свій статус:

  • у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;
  • за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;
  • за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів);
  • через наявність онкологічних захворювань;
  • інтелектуальних порушень;
  • психічних розладів;
  • церебрального паралічу або паралітичного синдрому у зв'язку з інвалідністю з дитинства.

 

Правила мобілізації осіб з інвалідністю — що зміниться з 1 червня 2024 року
Працевлаштування чи мобілізація осіб з інвалідністю. Фото: Shutterstock

Які хвороби передбачають надання 2 групи інвалідності

Інвалідність 2 групи може бути встановлена людині, якщо в неї діагностовано одне або кілька з наведених нижче захворювань:

  • відсутність легені та хронічна дихальна недостатність II ступеня через патологічні зміни другої легені;
  • стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування;
  • параліч верхньої або нижньої кінцівки;
  • виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез;
  • значні дефекти черепа (60 кв. см і більше), які не заміщені аутотканиною;
  • культі плеча або передпліччя за помірного порушення функції другої верхньої кінцівки;
  • екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі;
  • екзартикуляція стегна;
  • кукса верхньої і нижньої кінцівки та відсутність зору або глухота;
  • коротка кукса стегна без можливості протезування;
  • кукса обох гомілок;
  • помилкова кукса нижньої кінцівки або стоп на рівні суглоба Шопара за відсутності можливості реабілітації та протезування;
  • анкілозом кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);
  • двосторонній коксартроз (III-IV ст.);
  • калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;
  • кукса стегна за помірного порушення рухових або статичних функцій іншої нижньої кінцівки;
  • культя обох гомілок, анкілоз кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба, порушенням функції суглоба II-III ст., двосторонній коксартроз;
  • після ендопротезування двох кульшових або двох колінних суглобів;
  • цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальна гіпертензія III ступеня через неефективність реабілітаційних дій;
  • синдром Паркінсона внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним і постуральним синдромами;
  • цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки і вище;
  • після трансплантації внутрішніх органів за сприятливого перебігу післяопераційного періоду;
  • психічні захворювання, інвалідність унаслідок яких триває понад 10 років;
  • параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний із глухотою або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;
  • деформація грудної клітки внаслідок резекції п'яти і більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня;
  • єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

Сюди ж належать травми та вроджені вади, а також будь-які комбінації перерахованих вище чинників, які обмежують працездатність і життєдіяльність хворого.

 

Які хвороби передбачають надання 2 групи інвалідності
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Які хвороби передбачають надання 3 групи інвалідності — повний перелік

Інвалідність 3 групи за аналогією з 2-ю і 1-ю оформляється МСЕК, виходячи з класифікації захворювань, виявлених у людини. Для того, щоб отримати інвалідність 3 групи, у медичній карті має бути одна з таких фраз:

  • відсутність одного ока;
  • відсутність однієї нирки;
  • відсутність однієї легені;
  • одностороння мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення;
  • стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;
  • сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до десяти градусів від точки фіксації);
  • двостороння глухота;
  • стійка трахеостома;
  • стеноз гортані II-III ступенів унаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двостороннім парезом і стійкою дисфонією;
  • стійка афонія органічного генезу;
  • дефект щелепи або твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;
  • рубці та дефекти, що спотворюють обличчя, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;
  • гіпофізарний нанізм. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості менше 150 см;
  • помірна сенсорна афазія;
  • параліч кисті;
  • параліч або виражений парез верхньої чи нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням об'єму активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів;
  • чужорідне тіло в речовині головного мозку внаслідок травми, якщо воно супроводжувалося абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;
  • значний дефект кісток черепа три кв. см і більше, окрім випадків заміщення його аутокісткою, або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або за відсутності пульсації у випадках, коли травма супроводжувалася ускладненням, наприклад, інфекційно-гнійним процесом;
  • відсутність кисті та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;
  • помилковий суглоб плеча або обох кісток передпліччя;
  • відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;
  • відсутність трьох пальців кисті, включно з першим;
  • анкілоз або виражена контрактура тих самих пальців у функціонально
  • невигідному положенні;
  • відсутність першого і другого пальців із відповідними п'ястними кістками;
  • відсутність перших пальців обох кистей;
  • відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ясними кістками;
  • кукса стегна або гомілки;
  • кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;
  • двостороння кукса стопи з резекцією головок плеснових кісток за Шарпом;
  • різко виражена контрактура або анкілоз двох скачкових суглобів;
  • різко виражена контрактура або анкілоз скакового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;
  • різко виражена контрактура або анкілоз тазостегнового, або колінного суглоба;
  • вроджений або набутий вивих одного тазостегнового суглоба зі значним порушенням функції;
  • деформація грудної клітки внаслідок резекції чотирьох і більше ребер за наявності дихальної недостатності I ступеня і більше;
  • помилковий суглоб стегна або обох кісток гомілки чи великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження;
  • нестійкий колінний або тазостегновий суглоб із вираженим порушенням функції кінцівки;
  • вкорочення нижньої кінцівки на сім сантиметрів і більше;
  • ендопротез колінного або тазостегнового суглоба, або діафіза великих трубчастих кісток;
  • сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня;
  • анкілоз або різко виражена контрактура ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні;
  • контрактура передпліччя в положенні повної пронації;
  • ішемічна контрактура передпліччя Фолькмана з вираженим функціональним порушенням кисті;
  • екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія з наявністю цукрового діабету;
  • тотальна тиреоїдектомія із субкомпенсованим або некомпенсованим гіпотиреозом за адекватного лікування;
  • чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор.

Іноді третю групу інвалідності дають людині від народження — зазвичай, за різних дефектів і травм, які заважають нормальному функціонуванню організму.

Чи мобілізують осіб з інвалідністю до лав ЗСУ

Відповідно до норм, прописаних законом 3633-IX, мобілізувати особу з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи можна виключно за її добровільною згодою. Чоловік, який має інвалідність може підписати контракт із ЗСУ.

У такому разі він має пройти військово-лікарську комісію, яка встановить, які види діяльності протипоказані та до яких заходів не зможуть залучати такого військового. 

 

Раніше ми писали, як людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без військово-облікових документів. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українців, які раніше не проходили ВЛК.

Також ми інформували, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.

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