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Нові правила мобілізації — як каратимуть українців, які раніше не проходили ВЛК

31 травня 2024 18:40
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як каратимуть тих, хто ні разу не проходив ВЛК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Ні для кого не секрет, що за новим законом про мобілізацію усі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані. Після цього ТЦК та СП можуть зобов'язати особу пройти військово-лікарську комісію. Комусь доведеться повторно проходити ВЛК. Проте є громадяни, які не проходили медкомісію ні після початку повномасштабної війни, ні раніше. 

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Чи передбачено українським законодавством покарання для таких осіб, розповів адвокат Микола Максимов в коментарі "Фокус". 

Так, військовозобов'язані чоловіки, які прийшли оновлювати свої дані до ТЦК, стикаються із ситуацією, коли співробітники ТЦК погрожують штрафами понад 25 тис. грн. Мовляв, якщо людина не проходила ВЛК останні 5 років, вона є порушником військово-облікового порядку.

Варто зауважити, що оновити свої дані військовозобов'язаних та резервістів зобов'язує новий закон 3633-IX

А відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів України №560, під час воєнного стану висновок ВЛК буде дійсним один рік, а у мирний час — 5 років. Тому чоловіків можуть щороку викликати на повторне проходження ВЛК, адже висновок комісії діятиме лише 12 місяців.

Однак, за словами правозахисника, немає жодного офіційного документа, який би встановлював покарання для тих, хто раніше не проходив військово-лікарську комісію. Тобто якщо людина жодного разу не проходила ВЛК після початку повномасштабної війни, це не буде вважатися порушенням

Адвокат зауважує, що відповідальність починається з моменту набрання чинності законом — тому погрожувати штрафами тим, хто раніше не проходив медкомісії, не можуть. 

"Якщо людина прийшла добровільно в ТЦК оновити дані і до цього не проходила ВЛК, її не можуть притягнути до відповідальності, тому що в законодавства немає зворотної дії в часі. Відповідальність починається з моменту набрання чинності законом або підзаконним актом. Тому якщо говорити про ситуацію, коли у військкоматі погрожують штрафами тим, хто не пройшов п'ять років тому ВЛК, проблеми, скоріше, виникнуть у ТЦК, тому що люди звернуться до судів", — пояснює Максимов.

 

Раніше ми писали, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми розповідали, як ВЛК оцінює стан здоров’я українців та чи враховує лише важкі хвороби або всі наявні.

Також ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
покарання

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