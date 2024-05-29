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Терміни проходження ВЛК під час війни — скільки є часу у військовозобов’язаних

29 травня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як швидко військовозобов'язаним потрібно пройти ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 11 серпня 2024 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Крім цього, співробітники ТЦК можуть відправити таких осіб на проходження військово-лікарської комісії

Скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП, розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин в коментарі виданню Hromadske

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Так, за його словами, Міністерство охорони здоров'я України для проходження медкомісії визначає такі терміни:

  • до 4 календарних днів з дати направлення на комісію придатності до військової служби;
  • до 3 робочих днів з дати направлення на комісію з проведення лабораторних досліджень;
  • до 3 робочих днів з дати направлення на комісію з проведення інструментальних досліджень.

Проте, ці терміни діють лише у випадках, коли немає напливу людей, а стан здоров’я військовозобов’язаного не потребує спеціального обстеження і діагностики.

Литвин зазначив, що, як правило, проблеми із часом для проходження ВЛК виникають саме через дообстеження. Річ у тім, що направлення на це дообстеження має надати сімейний лікар, тому тут уже від ВЛК і ТЦК нічого не залежить.

"У нас є один рекордсмен: у березні цього року ВЛК з’ясувала, що йому треба пройти МРТ. То він записався на діагностику аж на грудень. Мовляв, черга на безплатне обстеження довга, і якщо ТЦК хоче, щоб він пройшов комісію швидше, то нехай оплатить йому це обстеження. А в нас такі послуги кошторисом не передбачені", — розповів Павло Литвин про реальну картину в Україні.

Таким чином, можна дійти висновку, що хоч МОЗ і встановлені певні терміни на проходження ВЛК, проте якщо людина потребує додаткових аналізів чи обстежень, вони можуть значно збільшитися.   

 

Раніше ми повідомляли, як ВЛК оцінює стан здоров’я українців та чи враховує лише важкі хвороби або всі наявні.

Нагадаємо, ми писали, скільки діє довідка про проходження ВЛК під час воєнного стану.

Також ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.

війна
Україна
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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