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Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине — что изменится уже с 1 июня

31 мая 2024 22:49
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация лиц с инвалидностью с 1 июня 2024 года — какие новые правила начнут действовать
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанных мужчин продолжают призывать на военную службу. Кроме того, были приняты ряд изменений в процессы мобилизации и военного учета.

Как теперь будет происходить мобилизация лиц с инвалидностью в Украине и нужно ли таким гражданам повторно проходить военно-врачебную комиссию, рассказываем в материале.

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Правила мобилизации лиц с инвалидностью — что изменится с 1 июня 2024 года

Как известно, с начала полномасштабного вторжения среди военнообязанных мужчин существенно выросло количество лиц, которым установлена инвалидность. Поэтому украинские власти приняли решение ввести повторные проверки.

Военнообязанные, получившие инвалидность ІІ и ІІІ группы с начала широкомасштабной войны, обязаны пройти повторную ВВК для подтверждения состояния здоровья.

Новые правила не касаются инвалидов, получивших свой статус:

  • в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;
  • по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества;
  • при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов);
  • из-за наличия онкологических заболеваний;
  • интеллектуальных нарушений;
  • психических расстройств;
  • церебрального паралича или паралитического синдрома в связи с инвалидностью с младенчества.

 

Правила мобилизации лиц с инвалидностью— изменится с 1 июня 2024 года
Трудоустройство или мобилизация лиц с инвалидностью. Фото: Shutterstock

Какие болезни предполагают предоставление ІІ группы инвалидности

Инвалидность ІІ группы может быть установлена человеку, если у него диагностировано одно или несколько из следующих заболеваний:

  • отсутствие легкого и хроническая дыхательная недостаточность II степени из-за патологических изменений второго легкого;
  • стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения;
  • паралич верхней или нижней конечности;
  • выраженный верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;
  • значительные дефекты черепа (60 кв. см и более), не замещенные аутотканью;
  • культе плеча или предплечья при умеренном нарушении функции второй верхней конечности;
  • экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе;
  • экзартикуляция бедра;
  • культя верхней и нижней конечности и отсутствие зрения или глухота;
  • короткая культя бедра без возможности протезирования;
  • культя обеих голеней;
  • ложная культя нижней конечности или стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности реабилитации и протезирования;
  • анкилозом тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);
  • двусторонний коксартроз (III-IV ст.);
  • каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;
  • культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности;
  • культя обеих голеней, анкилоз тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава, нарушением функции сустава II-III ст., двусторонний коксартроз;
  • после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов;
  • цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальная гипертензия III степени из-за неэффективности реабилитационных действий;
  • синдром Паркинсона вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;
  • сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;
  • после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода;
  • психические заболевания, инвалидность в результате которых длится более 10 лет;
  • паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;
  • деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;
  • единственная функционирующая почка при наличии ХПН III степени.

Сюда же относятся травмы и врожденные пороки, а также любые комбинации вышеперечисленных факторов, ограничивающих работоспособность и жизнедеятельность больного.

 

Какие болезни предполагают предоставление 2 группы инвалидности
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Какие болезни предполагают предоставление ІІІ группы инвалидности — полный список

Инвалидность ІІІ группы по аналогии с ІІ и І оформляется МСЭК, исходя из классификации заболеваний, выявленных у человека. Для того чтобы получить инвалидность 3 группы, в медицинской карте должна быть одна из следующих фраз:

  • отсутствие одного глаза;
  • отсутствие одной почки;
  • отсутствие одного легкого;
  • односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования;
  • стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;
  • слепота на один глаз (острота зрения с переносной коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до десяти градусов от точки фиксации);
  • двусторонняя глухота;
  • стойкая трахеостома;
  • стеноз гортани II-III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;
  • стойкая афония органического генеза;
  • дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;
  • рубцы и дефекты, искажающие лица, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции;
  • гипофизарный нанизм. Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;
  • умеренная сенсорная афазия;
  • паралич кисти;
  • паралич или выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц;
  • инородное тело в веществе головного мозга вследствие травмы, если оно сопровождалось абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;
  • значительный дефект костей черепа 3 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутокосткой, либо при меньших размерах, если есть пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма сопровождалась осложнением, например инфекционно-гнойным процессом;
  • отсутствие кисти и более высокий уровень ампутации верхней конечности;
  • ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;
  • отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;
  • отсутствие трех пальцев кисти, включая первое;
  • анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально
  • невыгодном положении;
  • отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями;
  • отсутствие первых пальцев обеих кистей;
  • отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими песчаными костями;
  • культя бедра или голени;
  • культя стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;
  • двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом;
  • резко выраженная контрактура или анкилоз двух скачковых суставов;
  • резко выраженная контрактура или анкилоз скакового сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;
  • резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава;
  • врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
  • деформация грудной клетки вследствие резекции четырех и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;
  • ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;
  • неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;
  • укорочение нижней конечности на семь сантиметров и более;
  • эндопротез коленного или тазобедренного сустава или диафиза больших трубчатых костей;
  • сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или сколиоз или кифосколиоз IV степени;
  • анкилоз или резко выраженная контрактура локтевого сустава в функционально невыгодном положении;
  • контрактура предплечья в положении полной пронации;
  • ишемическая контрактура предплечья Фолькмана с выраженным функциональным нарушением кисти;
  • экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия с наличием сахарного диабета;
  • тотальная тиреоидэктомия с субкомпенсированным или некомпенсированным гипотиреозом при адекватном лечении;
  • инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор.

Иногда третью группу инвалидности дают человеку с рождения — обычно при различных дефектах и травмах, мешающих нормальному функционированию организма.

Мобилизируют ли лиц с инвалидностью в ряды ВСУ

Согласно нормам, прописанным законом №3633-IX, мобилизовать лицо с инвалидностью І, ІІ или ІІІ группы можно исключительно по его добровольному согласию. Мужчина, имеющий инвалидность, может подписать контракт с ВСУ.

В таком случае он должен пройти военно-врачебную комиссию, которая установит, какие виды деятельности противопоказаны и куда не смогут привлекать такого военного.

 

Ранее мы писали, как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинцев, ранее не проходивших ВВК.

Также мы информировали, сколько времени у военнообязанных мужчин, чтобы пройти ВВК и принести заключение в ТЦК и СП.

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