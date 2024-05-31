Мобилизация лиц с инвалидностью с 1 июня 2024 года — какие новые правила начнут действовать

Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине — что изменится уже с 1 июня
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанных мужчин продолжают призывать на военную службу. Кроме того, были приняты ряд изменений в процессы мобилизации и военного учета.
Как теперь будет происходить мобилизация лиц с инвалидностью в Украине и нужно ли таким гражданам повторно проходить военно-врачебную комиссию, рассказываем в материале.
Правила мобилизации лиц с инвалидностью — что изменится с 1 июня 2024 года
Как известно, с начала полномасштабного вторжения среди военнообязанных мужчин существенно выросло количество лиц, которым установлена инвалидность. Поэтому украинские власти приняли решение ввести повторные проверки.
Военнообязанные, получившие инвалидность ІІ и ІІІ группы с начала широкомасштабной войны, обязаны пройти повторную ВВК для подтверждения состояния здоровья.
Новые правила не касаются инвалидов, получивших свой статус:
- в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;
- по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества;
- при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов);
- из-за наличия онкологических заболеваний;
- интеллектуальных нарушений;
- психических расстройств;
- церебрального паралича или паралитического синдрома в связи с инвалидностью с младенчества.
Какие болезни предполагают предоставление ІІ группы инвалидности
Инвалидность ІІ группы может быть установлена человеку, если у него диагностировано одно или несколько из следующих заболеваний:
- отсутствие легкого и хроническая дыхательная недостаточность II степени из-за патологических изменений второго легкого;
- стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения;
- паралич верхней или нижней конечности;
- выраженный верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;
- значительные дефекты черепа (60 кв. см и более), не замещенные аутотканью;
- культе плеча или предплечья при умеренном нарушении функции второй верхней конечности;
- экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе;
- экзартикуляция бедра;
- культя верхней и нижней конечности и отсутствие зрения или глухота;
- короткая культя бедра без возможности протезирования;
- культя обеих голеней;
- ложная культя нижней конечности или стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности реабилитации и протезирования;
- анкилозом тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);
- двусторонний коксартроз (III-IV ст.);
- каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;
- культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности;
- культя обеих голеней, анкилоз тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава, нарушением функции сустава II-III ст., двусторонний коксартроз;
- после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов;
- цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальная гипертензия III степени из-за неэффективности реабилитационных действий;
- синдром Паркинсона вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;
- сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;
- после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода;
- психические заболевания, инвалидность в результате которых длится более 10 лет;
- паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;
- деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;
- единственная функционирующая почка при наличии ХПН III степени.
Сюда же относятся травмы и врожденные пороки, а также любые комбинации вышеперечисленных факторов, ограничивающих работоспособность и жизнедеятельность больного.
Какие болезни предполагают предоставление ІІІ группы инвалидности — полный список
Инвалидность ІІІ группы по аналогии с ІІ и І оформляется МСЭК, исходя из классификации заболеваний, выявленных у человека. Для того чтобы получить инвалидность 3 группы, в медицинской карте должна быть одна из следующих фраз:
- отсутствие одного глаза;
- отсутствие одной почки;
- отсутствие одного легкого;
- односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования;
- стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;
- слепота на один глаз (острота зрения с переносной коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до десяти градусов от точки фиксации);
- двусторонняя глухота;
- стойкая трахеостома;
- стеноз гортани II-III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;
- стойкая афония органического генеза;
- дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;
- рубцы и дефекты, искажающие лица, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции;
- гипофизарный нанизм. Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;
- умеренная сенсорная афазия;
- паралич кисти;
- паралич или выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц;
- инородное тело в веществе головного мозга вследствие травмы, если оно сопровождалось абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;
- значительный дефект костей черепа 3 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутокосткой, либо при меньших размерах, если есть пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма сопровождалась осложнением, например инфекционно-гнойным процессом;
- отсутствие кисти и более высокий уровень ампутации верхней конечности;
- ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;
- отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;
- отсутствие трех пальцев кисти, включая первое;
- анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально
- невыгодном положении;
- отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями;
- отсутствие первых пальцев обеих кистей;
- отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими песчаными костями;
- культя бедра или голени;
- культя стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;
- двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом;
- резко выраженная контрактура или анкилоз двух скачковых суставов;
- резко выраженная контрактура или анкилоз скакового сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;
- резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава;
- врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
- деформация грудной клетки вследствие резекции четырех и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;
- ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;
- неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;
- укорочение нижней конечности на семь сантиметров и более;
- эндопротез коленного или тазобедренного сустава или диафиза больших трубчатых костей;
- сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или сколиоз или кифосколиоз IV степени;
- анкилоз или резко выраженная контрактура локтевого сустава в функционально невыгодном положении;
- контрактура предплечья в положении полной пронации;
- ишемическая контрактура предплечья Фолькмана с выраженным функциональным нарушением кисти;
- экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия с наличием сахарного диабета;
- тотальная тиреоидэктомия с субкомпенсированным или некомпенсированным гипотиреозом при адекватном лечении;
- инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор.
Иногда третью группу инвалидности дают человеку с рождения — обычно при различных дефектах и травмах, мешающих нормальному функционированию организма.
Мобилизируют ли лиц с инвалидностью в ряды ВСУ
Согласно нормам, прописанным законом №3633-IX, мобилизовать лицо с инвалидностью І, ІІ или ІІІ группы можно исключительно по его добровольному согласию. Мужчина, имеющий инвалидность, может подписать контракт с ВСУ.
В таком случае он должен пройти военно-врачебную комиссию, которая установит, какие виды деятельности противопоказаны и куда не смогут привлекать такого военного.
Ранее мы писали, как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов
Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинцев, ранее не проходивших ВВК.
Также мы информировали, сколько времени у военнообязанных мужчин, чтобы пройти ВВК и принести заключение в ТЦК и СП.
Читайте Новини.LIVE!