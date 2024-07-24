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Мобілізація перед повторною ВЛК — юристи прокоментували законність таких дій

24 липня 2024 16:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи можуть мобілізувати громадянина перед повторною ВЛК - юристи
Виписування повістки. Фото: novyny.pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оскаржити результати військово-лікарської комісії, він має на це право. Але разом з тим ТЦК може прислати йому повістку ще до проходження повторної ВЛК, закон таке не забороняє.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оскарження ВЛК

Частина військовозобов’язаних громадян України мусить пройти військово-лікарську комісію для визначення стану придатності до служби в лавах Збройних сил України.

Якщо результати ВЛК виявляється неприйнятними для громадянина чи некоректними, то він має право оскаржити їх і пройти повторну комісію.

Чи можуть мобілізувати такого громадянина

Та при цьому після завершення першої комісії такий військовозобов’язаний громадянин може отримати повістку — і буде змушений виконувати те, що написано в повістці.

"Оскарження результату військово-лікарської комісії не зупиняє мобілізації", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний". Таким чином їх повторно оглянуть через 6-12 місяців.

Водночас ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.

військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані військовослужбовці

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