Чи можуть мобілізувати громадянина перед повторною ВЛК - юристи

Мобілізація перед повторною ВЛК — юристи прокоментували законність таких дій
Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оскаржити результати військово-лікарської комісії, він має на це право. Але разом з тим ТЦК може прислати йому повістку ще до проходження повторної ВЛК, закон таке не забороняє.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Оскарження ВЛК
Частина військовозобов’язаних громадян України мусить пройти військово-лікарську комісію для визначення стану придатності до служби в лавах Збройних сил України.
Якщо результати ВЛК виявляється неприйнятними для громадянина чи некоректними, то він має право оскаржити їх і пройти повторну комісію.
Чи можуть мобілізувати такого громадянина
Та при цьому після завершення першої комісії такий військовозобов’язаний громадянин може отримати повістку — і буде змушений виконувати те, що написано в повістці.
"Оскарження результату військово-лікарської комісії не зупиняє мобілізації", — підкреслив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний". Таким чином їх повторно оглянуть через 6-12 місяців.
Водночас ТЦК не мають права направляти таких громадян на центральні ВЛК, вони мають пройти огляд на районному чи міському рівнях.
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