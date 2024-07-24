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Мобилизация перед повторной ВВК — юристы прокомментировали законность таких действий

24 июля 2024 16:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Могут ли мобилизовать гражданина перед повторной ВВК - юристы
Выписка повестки. Фото: novyny.pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если военнообязанный гражданин хочет обжаловать результаты военно-врачебной комиссии, он имеет на это право. Но вместе с тем ТЦК может прислать ему повестку еще до повторного прохождения ВВК, закон такое не запрещает.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян .

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Обжалование ВВК

Часть военнообязанных граждан Украины должна пройти военно-врачебную комиссию для определения состояния годности к службе в рядах Вооруженных сил Украины.

Если результаты ВВК оказываются неприемлемыми для гражданина или некорректными, он имеет право обжаловать их и пройти повторную комиссию.

Могут ли мобилизовать такого гражданина

Но при этом после завершения первой комиссии такой военнообязанный гражданин может получить повестку и будет вынужден выполнять то, что написано в повестке.

"Обжалование результата военно-врачебной комиссии не останавливает мобилизацию", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", могут получить статус "временно непригодный". Таким образом, их повторно осмотрят через 6-12 месяцев.

В то же время, ТЦК не имеют права направлять таких граждан на центральные ВЛК, они должны пройти осмотр на районном или городском уровнях.

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