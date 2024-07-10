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Мобилизация после несогласия с решением ВВК — особенности нового закона

10 июля 2024 13:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Могут мобилизовать военнообязанного, не согласного с решением ВВК
Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: Минобороны
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В случае несогласия военнообязанного с решением военно-врачебной комиссии он может обжаловать его. До момента завершения процесса обжалования такого гражданина нет права мобилизовать.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Процесс обжалования решения ВВК

Военнообязанный гражданин, недоволен решением военно-врачебной комиссии, может подать жалобу, на основании которой ему назначат повторную комиссию.

Эта комиссия должна быть более высокого уровня — не районная или городская ВВК, а областная военно-врачебная комиссия.

Могут ли гражданина мобилизовать

Вместе с тем до завершения процесса военно-врачебной проверки состояния годности военнообязанного ему не могут выписать боевую повестку.

"Пока эта комиссия не будет Вами пройдена, Вы не можете быть мобилизованным", — подчеркнул юрист Андрей Топчий.

Напомним, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.

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