Могут мобилизовать военнообязанного, не согласного с решением ВВК

Мобилизация после несогласия с решением ВВК — особенности нового закона
В случае несогласия военнообязанного с решением военно-врачебной комиссии он может обжаловать его. До момента завершения процесса обжалования такого гражданина нет права мобилизовать.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.
Процесс обжалования решения ВВК
Военнообязанный гражданин, недоволен решением военно-врачебной комиссии, может подать жалобу, на основании которой ему назначат повторную комиссию.
Эта комиссия должна быть более высокого уровня — не районная или городская ВВК, а областная военно-врачебная комиссия.
Могут ли гражданина мобилизовать
Вместе с тем до завершения процесса военно-врачебной проверки состояния годности военнообязанного ему не могут выписать боевую повестку.
"Пока эта комиссия не будет Вами пройдена, Вы не можете быть мобилизованным", — подчеркнул юрист Андрей Топчий.
Напомним, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.
Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.
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