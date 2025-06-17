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Главная Мобилизация Мобилизация студентов летом 2025 — когда это законно

Мобилизация студентов летом 2025 — когда это законно

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 08:29
Отсрочка летом 2025 — когда студента могут мобилизовать в ВСУ
Украинские военнослужащие срочной службы. Иллюстративное фото: mukachevo.net

Мобилизация военнообязанных граждан в Украине продолжается. Лица, которые не имеют отсрочки и признаны ВВК пригодными, могут получить повестки, а затем быть призванными. Несмотря на то, что у студентов освобождение от военной службы, есть определенные законные основания, когда их все же могут забрать в ряды ВСУ.

Когда студентов могут мобилизовать летом 2025 года, рассказываем далее в материале со ссылкой на OBOZ.UA.

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Отсрочка для студентов в Украине — что говорит закон

В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, а также получающие уровень образования, который является высшим за предыдущий уровень образования в последовательности, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.

Сейчас студенты могут оформить отсрочку в приложении Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продолжение отсрочки происходит онлайн.

 

Отсрочка для студентов в Украине — что говорит закон
Студенты на учебе. Фото: shutterstock.com

Когда студентов могут мобилизовать

Мобилизация для студентов является законной, если они:

  • получают второе профессиональное или высшее образование (уровень образования должен быть выше ранее полученного, то есть если студент имеет уровень бакалавра, то он может поступить на магистратуру, далее в аспирантуру, и на эти периоды будет действовать отсрочка от мобилизации);
  • учатся на заочной или вечерней форме;
  • не продлили или не оформили отсрочку при этом являются военнообязанными;
  • отчислены (когда решение об отчислении вступит в силу, военнообязанный прекращает быть студентом и может быть мобилизованным).

Также следует учитывать, что в соответствии с украинским законодательством, студентов могут мобилизовать в так называемые переходные периоды: между получением диплома бакалавра и начала обучения в магистратуре, до начала аспирантуры или докторантуры.

Так, в большинстве вузов в Украине дипломы бакалавров вручают в конце июня или в начале июля. В то же время приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября. Поэтому выпускник-бакалавр, который намерен продолжить обучение в магистратуре, с июля до начала сентября не будет иметь права на получение отсрочки от мобилизации, поскольку нет основания.

 

Когда студентов могут мобилизовать
Украинские военнослужащие на построении. Иллюстративное фото: УНИАН

Могут ли студенту вручить повестку и надо ли идти в ТЦК

Законом не запрещается вручать повестки студентам колледжей и университетов. Как правило, работники ТЦК не вручают повестки лицам, которые имеют студенческий билет.

Если же повестка была вручена, игнорировать ее нельзя. Нужно явиться в территориальный центр с актуальными документами, подтверждающими статус студента (аспиранта/докторанта) дневной формы обучения и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы писали, можно ли забронировать от мобилизации мужчину до 25 лет.

Напомним, мы сообщали, кого мобилизуют в ВСУ только по добровольному согласию в июне 2025 года.

Также мы информировали, какие документы нужны 17-летним юношам для выезда за границу.

студенты мобилизация повестки отсрочка ТЦК и СП
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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