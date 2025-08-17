Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація студентів-заочників — чи можливо це

Мобілізація студентів-заочників — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 12:20
Мобілізація студентів-заочників - коли можуть забрати в армію, який є закон
Студенти в аудиторії. Фото: "Цензор.нет"

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не стосується студентів заочних відділень.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чи мобілізують студентів

До юристів звернувся громадянин, який здобуває вищу освіту у заочному форматі.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати по досягненні 25-річного віку.

"Вас можуть мобілізувати", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Хто у вишах не має права на відстрочку

Юрист пояснив, чому студенти-заочники можуть бути призвані до лав Збройних сил України.

"Право на відстрочку мають тільки ті студенти, які навчаються за денною або дуальною формою", — підкреслив Айвазян.

Дуальна форма — це очно-дистанційний формат навчання, тобто студент все одно має бути присутнім на заняттях у виші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два види документів потрібні студентам, аби оформити відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які студенти можуть втратити відстрочку найближчим часом.

вузи студенти навчання мобілізація відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації