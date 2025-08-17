Мобілізація студентів-заочників - коли можуть забрати в армію, який є закон

Мобілізація студентів-заочників — чи можливо це
Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не стосується студентів заочних відділень.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чи мобілізують студентів
До юристів звернувся громадянин, який здобуває вищу освіту у заочному форматі.
Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати по досягненні 25-річного віку.
"Вас можуть мобілізувати", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Хто у вишах не має права на відстрочку
Юрист пояснив, чому студенти-заочники можуть бути призвані до лав Збройних сил України.
"Право на відстрочку мають тільки ті студенти, які навчаються за денною або дуальною формою", — підкреслив Айвазян.
Дуальна форма — це очно-дистанційний формат навчання, тобто студент все одно має бути присутнім на заняттях у виші.
