Мобілізація студентів-заочників - коли можуть забрати в армію, який є закон

Студенти в аудиторії. Фото: "Цензор.нет"

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не стосується студентів заочних відділень.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Чи мобілізують студентів

До юристів звернувся громадянин, який здобуває вищу освіту у заочному форматі.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати по досягненні 25-річного віку.

"Вас можуть мобілізувати", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Хто у вишах не має права на відстрочку

Юрист пояснив, чому студенти-заочники можуть бути призвані до лав Збройних сил України.

"Право на відстрочку мають тільки ті студенти, які навчаються за денною або дуальною формою", — підкреслив Айвазян.

Дуальна форма — це очно-дистанційний формат навчання, тобто студент все одно має бути присутнім на заняттях у виші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два види документів потрібні студентам, аби оформити відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які студенти можуть втратити відстрочку найближчим часом.