Мобилизация студентов-заочников - когда могут забрать в армию, какой есть закон

Мобилизация студентов-заочников — возможно ли это
Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не касается студентов заочных отделений.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизуют ли студентов
К юристам обратился гражданин, который получает высшее образование в заочном формате.
Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать по достижении 25-летнего возраста.
"Вас могут мобилизовать", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Кто в вузах не имеет права на отсрочку
Юрист объяснил, почему студенты-заочники могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины.
"Право на отсрочку имеют только те студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме", — подчеркнул Айвазян.
Дуальная форма — это очно-дистанционный формат обучения, то есть студент все равно должен присутствовать на занятиях в вузе.
