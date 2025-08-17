Видео
Мобилизация студентов-заочников — возможно ли это

Мобилизация студентов-заочников — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 12:20
Мобилизация студентов-заочников - когда могут забрать в армию, какой есть закон
Студенты в аудитории. Фото: "Цензор.нет"

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не касается студентов заочных отделений.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Мобилизуют ли студентов

К юристам обратился гражданин, который получает высшее образование в заочном формате.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать по достижении 25-летнего возраста.

"Вас могут мобилизовать", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кто в вузах не имеет права на отсрочку

Юрист объяснил, почему студенты-заочники могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины.

"Право на отсрочку имеют только те студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме", — подчеркнул Айвазян.

Дуальная форма — это очно-дистанционный формат обучения, то есть студент все равно должен присутствовать на занятиях в вузе.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны студентам, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какие студенты могут потерять отсрочку в ближайшее время.

вузы студенты учеба мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
